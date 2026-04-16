W wyniku nocnego ataku rakietowo-dronowego przeprowadzonego przez siły rosyjskie na Odessę zginęło 9 osób, a 23 zostały ranne. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, infrastruktura krytyczna oraz portowa. W mieście ogłoszono dzień żałoby.

Odessa: Budynek mieszkalny uszkodzony w wyniku ataku dronowego / Alena Solomonova / PAP

W nocy z 15 na 16 kwietnia Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy i dronowy na Odessę. Jak poinformowali przedstawiciele lokalnych władz, w wyniku ostrzału zginęło 9 osób, a 23 zostały ranne. Na miejscu cały czas trwają akcje ratunkowe i usuwanie skutków ataku.

Według informacji przekazanych przez szefa Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Olega Kypiera, uszkodzone zostały obiekty portowe, krytyczna infrastruktura oraz budynki mieszkalne. W co najmniej trzech blokach mieszkalnych zniszczone zostały fasady i okna, ucierpiał także jeden z akademików oraz przyległe budynki. Wybuchy spowodowały pożary w kilku miejscach.

Po godzinie 10 rano doszło do kolejnego ataku, w wyniku którego rany odniosły kolejne trzy osoby. Uszkodzone zostały dachy budynków oraz samochody. Władze miasta ogłosiły 16 kwietnia dniem żałoby.

Na miejscu pracują służby ratunkowe, które prowadzą akcje poszukiwawczo-ratownicze oraz usuwają skutki ataku. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

Inne miasta w Ukrainie także zaatakowane

Dramatyczna sytuacja miała miejsce w Dniprze, gdzie w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły trzy osoby, a 34 zostały ranne.

W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, rosyjskie drony zaatakowały dzielnice mieszkalne. Nie ma na razie informacji o zabitych w Charkowie, ale mówi się o kilku rannych.

Mer Kijowa, Witalij Kliczko, przekazał, że w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły cztery osoby, w tym 12-letni chłopiec. Dodatkowo, 54 osoby zostały ranne.

Siły Powietrzne Ukrainy przekazały, że rosyjskie wojsko wykorzystało 44 rakiety i 659 dronów w ataku. Armia rosyjska wystrzeliła 19 pocisków balistycznych Iskander-M/S-400, 20 pocisków manewrujących Ch-101, pięć pocisków manewrujących Iskander-K i 659 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, Gerbera, Italmas i bezzałogowce innych typów.

Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 19 pocisków Ch-101, osiem pocisków Iskander-M/S-400, cztery pociski Iskander-K i 636 dronów. Łącznie 12 pocisków i 20 dronów uderzyło w cele w 26 miejscach, a zestrzelone obiekty spadły w 25 lokalizacjach.