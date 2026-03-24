Ukraińskie organy ścigania wykryły rosyjską siatkę wywiadowczą, której członkowie gromadzili dane wywiadowcze dotyczące ukraińskiego wojska oraz przygotowywali zamachy terrorystyczne i zabójstwa na zlecenie na terytorium Ukrainy - poinformowała we wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.
"W wyniku operacji specjalnej, którą osobiście koordynował pierwszy zastępca szefa SBU Ołeksandr Pokład, zneutralizowano grupę agenturalno-bojową rosyjskiego wywiadu wojskowego (bardziej znanego jako GRU) oraz zlikwidowano płatnego zabójcę, który stawił zbrojny opór podczas zatrzymania" - czytamy w komunikacie SBU opublikowanym w mediach społecznościowych.