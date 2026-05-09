"Nie dłużej niż trzy dni potrwa obowiązujący z Kijowem rozejm" - powiedział w sobotę Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej. Dodał także, że trwa przerwa w negocjacjach między Rosją, Ukrainą i USA. Brakuje ustaleń co do kolejnej rundy rozmów.

Zdj. poglądowe

Kreml: Rozejm z Ukrainą potrwa maksymalnie trzy dni

Uszakow skomentował w ten sposób słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że ogłoszony przez niego w piątek rozejm między Kijowem a Moskwą może potrwać dłużej niż trzy dni.

Nie, uzgodniono, że rozejm z okazji Dnia Zwycięstwa potrwa trzy dni: 9, 10 i 11 maja – oznajmił Uszakow, cytowany przez rosyjską agencję RIA Nowosti.

W ciągu ostatnich kilku dni zawieszenie broni było ogłaszane przez strony ukraińską i rosyjską. Najpierw Moskwa zaproponowała rozejm w terminie 8-11 maja. Kijów odrzucił ten termin, oskarżając Kreml o naruszenie ogłoszonego przez stronę ukraińską zawieszenia broni 5 i 6 maja. W piątek wieczorem Trump oznajmił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na zawieszenie broni i że potrwa ono od 9 do 11 maja.

Dodatkowo obie strony konfliktu przeprowadzą wymianę jeńców w formule "1000 za 1000".

Uszakow mówił także o przyszłości trójstronnych negocjacji pokojowych, które mogłyby zakończyć trwającą przeciwko Ukrainie wojnę.

Nikt nie rozmawiał o negocjacjach. Póki co jest pauza i nie osiągnięto porozumienia co do kolejnej rundy (rozmów - przyp. red.) - powiedział Uszakow, cytowany przez rosyjskie media.

W związku z toczącą się wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi, negocjacje Ukraina-USA-Rosja odbyły się ostatni raz w lutym. Wcześniej zapowiadano, że rozmowy mogą odbyć się między 5 i 9 marca.

