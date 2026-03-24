​Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone – poinformowało we wtorek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej kraju" - podkreślono.

O rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało we wtorek po południu przed godziną 15. 

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - informowało DORSZ.

Wcześniej pojawiły się doniesienia o zmasowanych nalotach rosyjskich dronów na Ukrainę i atakach m.in. w centrum Lwowa.

Przed godz. 7 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało na platformie X, że uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. 

DORSZ podziękowało za wsparcie NATO, NATO AIRCOM, Siłom Powietrznym Hiszpanii. 

"Siłom, których samoloty pomagały dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie" - czytamy we wpisie. Dowództwo podziękowało też Holenderskim Siłom Zbrojnym za wsparcie systemami obrony powietrznej.

Nocny atak Rosji na Ukrainę

W ostatnich miesiącach polskie i sojusznicze samoloty bojowe regularnie są podrywane do lotu w związku z powtarzającymi się rosyjskimi masowymi nalotami na Ukrainę. Zadaniem pilotów w tego typu misjach jest patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej i upewnienie się, że drony nie stanowią zagrożenia dla Polski.

