Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone – poinformowało we wtorek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej kraju" - podkreślono.
O rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało we wtorek po południu przed godziną 15.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - informowało DORSZ.