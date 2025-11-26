Nowe wieści w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Został on opracowany na podstawie dokumentu przygotowanego przez Rosję i przedłożonego administracji Donalda Trumpa w październiku - podał w środę Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione z tą sprawą.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio i szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow / FAZRY ISMAIL / PAP/EPA

Amerykański 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy powstał na bazie dokumentu przekazanego przez Rosję administracji Donalda Trumpa w październiku - informuje agencja Reuters.

Dokument z warunkami Moskwy został udostępniony wysokim rangą urzędnikom USA po spotkaniu Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim 17 października w Waszyngtonie.

Rosyjski dokument zawierał znane z wcześniejszych negocjacji żądania, m.in. zrzeczenie się przez Ukrainę części terytorium na wschodzie kraju - warunki te były już wcześniej odrzucane przez Kijów.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Według tych źródeł Rosjanie udostępnili dokument, w którym przedstawiono warunki Moskwy dotyczące zakończenia wojny wysokim rangą urzędnikom amerykańskim. Doszło do tego po spotkaniu Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, które odbyło się 17 października w Waszyngtonie.

Dlaczego USA opierają się na rosyjskim dokumencie?

Niemający oficjalnego charakteru dokument zawierał sformułowania, których Rosja wcześniej używała podczas negocjacji, w tym wysuwając odrzucone przez Ukrainę żądania, takie jak zrzeczenie się przez nią znacznej części terytorium na wschodzie kraju.

Według Reutersa jest to pierwsze potwierdzenie, że dokument - o którego istnieniu po raz pierwszy ta agencja poinformowała w październiku - był kluczowym elementem 28-punktowego planu USA.

Agencja zaznaczyła, że nie jest jasne, dlaczego i w jaki sposób administracja Trumpa zaczęła opierać się na rosyjskim dokumencie, aby stworzyć własny plan pokojowy.

Rubio omówił to z Ławrowem

Zdaniem cytowanych źródeł niektórzy wysocy rangą przedstawiciele administracji USA, którzy zapoznali się z dokumentem, w tym sekretarz stanu Marco Rubio, uważały, że żądania Moskwy zostaną prawdopodobnie odrzucone przez Ukraińców. Po przekazaniu przez Rosjan dokumentu Rubio omówił go w rozmowie telefonicznej z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem - twierdziły źródła.

W tym tygodniu Rubio potwierdził w rozmowie z dziennikarzami w Genewie, że otrzymał "liczne nieoficjalne dokumenty i materiały tego rodzaju", nie podał jednak szczegółów.

Kiedy powstał plan?

Plan został opracowany przynajmniej częściowo podczas spotkania, które odbyło się w październiku w Miami z udziałem zięcia Trumpa Jareda Kushnera, specjalnego wysłannika Trumpa Steve'a Witkoffa i specjalnego wysłannika Władimira Putina Kiriłła Dmitrijewa . Jak powiedziały Reutersowi dwa źródła zaznajomione ze sprawą, niewielu pracowników Departamentu Stanu i Białego Domu zostało poinformowanych o tym spotkaniu.

Plan pokojowy w pierwotnej wersji został źle przyjęty zarówno przez Ukrainę, jak i jej europejskich sojuszników, którzy uznali, że za bardzo idzie na rękę Rosji. W efekcie prowadzonych od weekendu negocjacji usunięto z niego dziewięć punktów, choć kilka kwestii, a zwłaszcza ewentualne ustępstwa terytorialne, wymaga jeszcze uzgodnienia.