Trudny poranek dla kierowców na Obwodnicy Trójmiasta. W Gdyni zderzyło się tam 9 samochodów, dodatkowo ciężarówka stanęła w poprzek drogi w stronę A1 przed węzłem Rusocin. Tworzą się ogromne korki.

/ KPP w Pruszczu Gdańskim /

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w Gdyni za węzłem Wielki Kack, zderzyło się 9 samochodów osobowych.

Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Korek w stronę Chyloni ma 6 km - zaczyna się już na Osowej w Gdańsku.

Ciężarówka stanęła w poprzek drogi

Z drugiej strony natomiast, przed węzłem Rusocin na pasie w stronę A1 - ciężarówka zderzyła się z osobówką. Tir stanął w poprzek drogi, blokując dwa pasy. W tym przypadku również na szczęście nikomu nic się nie stało.

W drodze jest specjalistyczny holownik, który ma przemieścić ciężarówkę na bok, tak aby w pełni udrożnić ruch.

Policjanci zaczęli przepuszczać samochody osobowe, które utknęły na obwodnicy, pasem awaryjnym, natomiast ciężarówki muszą czekać.

Kierowcy powinni w miarę możliwości korzystać z dróg alternatywnych