Trudny poranek dla kierowców na Obwodnicy Trójmiasta. W Gdyni zderzyło się tam 9 samochodów, dodatkowo ciężarówka stanęła w poprzek drogi w stronę A1 przed węzłem Rusocin. Tworzą się ogromne korki.
Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w Gdyni za węzłem Wielki Kack, zderzyło się 9 samochodów osobowych.
Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Korek w stronę Chyloni ma 6 km - zaczyna się już na Osowej w Gdańsku.
Z drugiej strony natomiast, przed węzłem Rusocin na pasie w stronę A1 - ciężarówka zderzyła się z osobówką. Tir stanął w poprzek drogi, blokując dwa pasy. W tym przypadku również na szczęście nikomu nic się nie stało.
W drodze jest specjalistyczny holownik, który ma przemieścić ciężarówkę na bok, tak aby w pełni udrożnić ruch.
Policjanci zaczęli przepuszczać samochody osobowe, które utknęły na obwodnicy, pasem awaryjnym, natomiast ciężarówki muszą czekać.
Kierowcy powinni w miarę możliwości korzystać z dróg alternatywnych