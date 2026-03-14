Polskie i sojusznicze myśliwce rozpoczęły w nocy operowanie w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Operacja związana jest ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.

Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało DORSZ na platformie X.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości - czytamy w komunikacie dowództwa.

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów - zapeniono.

Dowództwo Operacyjne RSZ zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i jest w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej - napisano w komunikacie DORSZ.