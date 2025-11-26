Tragiczny wypadek w centrum dystrybucyjnym jednej z sieci handlowych w Dobroszycach na Dolnym Śląsku. Zginął 30-letni pracownik.

Pracownik firmy wjechał wózkiem widłowym w automatyczne drzwi oddzielające pomieszczenia (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Dramatyczny wypadek w hali magazynowej centrum dystrybucyjnego jednej z sieci handlowych w Dobroszycach w powiecie oleśnickim na Dolnym Śląsku. Ok. godz. 22 pracownik firmy wjechał wózkiem widłowym w automatyczne drzwi oddzielające pomieszczenia - przekazała w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Maxx Piotrem Paszkowskim oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy Bernadeta Pytel.

30-latek zginął na miejscu.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.