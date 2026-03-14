Wiktor Juszczenko apeluje do Viktora Orbana. Były prezydent Ukrainy zwrócił się w liście otwartym do premiera Węgier i wezwał go, by znów "był liderem, którego świat kiedyś szanował". "Viktorze, spójrz na to zdjęcie" - napisał, pokazując dawną fotografię.

Były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko

Były prezydent Ukrainy zarzucił Viktorowi Orbanowi odejście od walki o wolność i wartości europejskie.

Juszczenko oskarżył Orbana o zdradę nie tylko Ukrainy, ale także pamięci węgierskiego narodu walczącego z sowieckim uciskiem. Co jeszcze znalazło się w liście?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W liście Wiktor Juszczenko zamieścił wspólne zdjęcie z Wiktorem Orbanem z 1999 roku i skomentował je: "Viktorze, spójrz na to zdjęcie. Stoimy ramię w ramię w czasie, gdy przyszłość naszego regionu wydawała się nam wspólna, jasna i świetlana. Wtedy razem wierzyliśmy, że wolność to nie tylko puste słowa, ale największy dar, o który warto walczyć. Pamiętam cię inaczej. Pamiętam przywódcę, który rozumiał cenę godności i wiedział, czym jest wyzwolenie z imperialnego ucisku".

"Dziś patrzę na Twoje działania - napisał lider Pomarańczowej Rewolucji - i zadaję sobie pytanie: dokąd poszedł ten Wiktor? Jak to się stało, że człowiek, który widział powstawanie wolnych Węgier, teraz gra z siłami, które chcą zniszczyć wolność jego sąsiada? Dziś Ukraina krwawi za te same wartości, o których kiedyś dyskutowaliśmy. Bronimy nie tylko naszej ziemi, bronimy pokoju waszego kraju, a także pokoju całej Europy".

Juszczenko napisał, że Orban "zdradza nie tylko Ukrainę, ale też pamięć własnego narodu, który wie, jak wyglądają sowieckie czołgi na ulicach Budapesztu".

List zakończył apelem o powrót węgierskiego lidera do wspólnych wartości i zmianę jego polityki wobec Europy: "Viktorze, zatrzymaj się i przypomnij sobie, kim byłeś. Historia jest surowym sędzią. Nie wybacza tym, którzy milczeli lub pomagali złu w czasach wielkich prób. Nie jest za późno, by powrócić do światła, do prawdziwego europejskiego braterstwa, gdzie ceni się honor, a nie wątpliwe porozumienia polityczne. Apeluję do Ciebie, byś spojrzał prawdzie w oczy. Bądź liderem, którego świat kiedyś szanował i który wiedział, że wolność to jedyna droga".