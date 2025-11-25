Amerykańskie media ujawniły, że kluczowy wkład w projekt planu pokojowego dla Ukrainy miał wysłannik Kremla, Kiriłł Dmitrijew. Dokument został uznany za korzystny dla Rosji i doprowadził do napięć między USA, Ukrainą i Europą.

/ Shutterstock

Plan pokojowy dla Ukrainy powstał z inicjatywy prezydenta Donalda Trumpa.

Kluczowy wkład w projekt miał wysłannik Kremla, Kiriłł Dmitrijew.

Dokument zawierał postulaty korzystne dla Rosji, m.in. wykluczenie Ukrainy z NATO i oddanie części terytoriów.

Projekt wywołał kryzys w relacjach między USA, Ukrainą i państwami europejskimi.

Po wycieku planu do mediów, podjęto próby jego modyfikacji, by był bardziej akceptowalny dla Kijowa.

Według doniesień dziennika "Wall Street Journal" prace nad planem pokojowym dla Ukrainy rozpoczęły się w październiku z polecenia prezydenta Donalda Trumpa. Za przygotowanie dokumentu odpowiadali specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć Trumpa, Jared Kushner. Pierwszy szkic powstał podczas ich powrotu z Bliskiego Wschodu, gdzie uczestniczyli w negocjacjach dotyczących konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Wpływ Kremla i tajne rozmowy

Jak wynika z ustaleń, kluczowy wkład w projekt miał Kiriłł Dmitrijew, zaufany człowiek Kremla. Dmitrijew uczestniczył w tajnych spotkaniach z amerykańskimi negocjatorami w Miami, gdzie przedstawiał szczegółowe propozycje dotyczące przyszłości Ukrainy.

Wśród jego postulatów znalazły się m.in. wykluczenie Ukrainy z NATO, wycofanie się z Donbasu i innych terytoriów oraz ograniczenie liczebności ukraińskiej armii. Zaproponował także podpisanie przez USA i Rosję umów gospodarczych w strategicznych sektorach.

Reakcja Ukrainy

Projekt planu został przedstawiony ukraińskiemu doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, Rustemowi Umierowowi, który uznał go za korzystniejszy dla Rosji niż dla Ukrainy. Po konsultacjach z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, strona ukraińska wyraziła potrzebę wprowadzenia zmian.

Ostatecznie, 28-punktowy plan został zaprezentowany Zełenskiemu, który podziękował za wysiłki, ale zaznaczył, że dokument wymaga dalszych prac.

Po ujawnieniu szczegółów planu w mediach, dokument został skrytykowany przez rządy europejskie i zwolenników Ukrainy w amerykańskim Kongresie. Warunki uznano za sprzyjające Rosji. Amerykańscy urzędnicy podkreślali, że plan miał być wyrazem dobrej woli i próbą znalezienia kompromisu, jednak spotkał się z ostrą reakcją sojuszników.

Próby naprawy sytuacji

W odpowiedzi na krytykę, negocjatorzy zorganizowali pilne spotkanie z przedstawicielami Ukrainy i Europy w Genewie. Uzgodniono na nim zmiany w planie, m.in. zwiększenie limitu liczebności ukraińskiej armii oraz usunięcie zapisu uniemożliwiającego Ukrainie członkostwo w NATO.