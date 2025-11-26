Ludzie uciekali z tym, co mieli

Pomarańczowe płomienie sięgały nocnego nieba, a gęsty dym spowił okolicę, gdy ludzie uciekali z tym, co mogli unieść - informuje agencja Reutera.

Do walki z pożarem wysłano co najmniej 19 wozów strażackich - poinformował urzędnik służb pożarniczych Talha Bin Zasim. Duży ruch spowolnił nasz dojazd, a po wejściu na teren wąskie uliczki zmusiły nas do pozostawienia wozów w pewnej odległości - dodał.

Strażacy przeciągali długie węże przez ciasne zaułki i starali się zabezpieczyć wystarczającą ilość wody, walcząc przez ponad pięć godzin, zanim ogień został ostatecznie opanowany. Przyczyna pożaru pozostaje niejasna.

"Wszystko, co miałam, przepadło"

Nie zgłoszono na razie ofiar, ale mieszkańcy twierdzili, że zniszczenia są niemal całkowite.

Wszystko, co miałam, przepadło. Jak teraz przetrwam? - powiedziała Amena Begum, cytowana przez Reutersa. Łzy spływały jej po policzkach, gdy patrzyła na zwęglone pozostałości swojego domu.

Luźne przepisy i słabe egzekwowanie prawa często były przyczynami pożarów w tym południowoazjatyckim kraju, które w ostatnich latach pochłonęły setki ofiar.