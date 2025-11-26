Ogromny pożar strawił we wtorkowy wieczór jedną z największych dzielnic nędzy w stolicy Bangladeszu, Dhace, pozostawiając z niczym tysiące osób i zamieniając rzędy blaszanych szałasów w zwęglone gruzy - informuje Reuters.
Pożar wybuchł tuż po zachodzie słońca w sercu stolicy, w Korail - jednej z największych i najgęściej zaludnionych dzielnic nędzy w Bangladeszu.
Zamieszkiwane przez niemal 80 000 osób osiedle jest wciśnięte pomiędzy zamożne dzielnice Gulshan i Banani, a po bokach otaczają je skupiska luksusowych wieżowców mieszkalnych.