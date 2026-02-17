Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli aż 1200 kilogramów klefedronu - groźnego syntetycznego narkotyku wartego ponad 20 milionów złotych. W wyniku szeroko zakrojonej akcji zlikwidowano trzy laboratoria produkujące środki odurzające, a dziewięć osób zostało zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych.
Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, policjanci CBŚP przeprowadzili jednoczesne działania w trzech województwach.
Jedno z laboratoriów funkcjonowało w miejscowości Goplana w województwie kujawsko-pomorskim. Tam funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 400 kilogramów gotowych narkotyków.
Kolejne dwie wytwórnie działały w powiecie ełckim na Warmii i Mazurach oraz w okolicach Bielska Podlaskiego. W tych miejscach znaleziono kolejne 900 kilogramów 3-CMC, znanego jako klefedron.
Według szacunków, wartość przejętych narkotyków przekracza 20 milionów złotych.
W trakcie akcji zatrzymano dziewięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcję znacznych ilości narkotyków.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.