Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli aż 1200 kilogramów klefedronu - groźnego syntetycznego narkotyku wartego ponad 20 milionów złotych. W wyniku szeroko zakrojonej akcji zlikwidowano trzy laboratoria produkujące środki odurzające, a dziewięć osób zostało zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych.

/ CBŚP /

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, policjanci CBŚP przeprowadzili jednoczesne działania w trzech województwach.

Jedno z laboratoriów funkcjonowało w miejscowości Goplana w województwie kujawsko-pomorskim. Tam funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 400 kilogramów gotowych narkotyków.

Kolejne dwie wytwórnie działały w powiecie ełckim na Warmii i Mazurach oraz w okolicach Bielska Podlaskiego. W tych miejscach znaleziono kolejne 900 kilogramów 3-CMC, znanego jako klefedron.

Miliony złotych i zatrzymani przestępcy

Według szacunków, wartość przejętych narkotyków przekracza 20 milionów złotych.

W trakcie akcji zatrzymano dziewięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcję znacznych ilości narkotyków.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.