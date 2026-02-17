W poniedziałkowy wieczór mieszkańców Zakopanego zelektryzowała informacja o brutalnym ataku nożownika na osiedlu Olcza. Według zgłoszenia, kobieta wracająca do domu miała zostać zaatakowana przez nieznanego mężczyznę i ugodzona nożem w okolice brzucha. Policja prowadziała obławę na napastnika, jednak jak dowiedział się reporter RMF FM, została ona przerwana. Wszystko wskazuje bowiem na to, że kobieta sama okaleczyła się ostrym narzędziem.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Zakopiańska policja przerwała poszukiwania nożownika, który w poniedziałek wieczorem miał zaatakować kobietę na Olczy.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, wszystko wskazuje na to, że do ataku w ogóle nie doszło, a kobieta sama skaleczyła się ostrym narzędziem.

Zgłoszenie o ataku

Zgłoszenie o ataku nożownika na zakopiańskiej Olczy trafiło do policjantów w poniedziałek wieczorem.

Kobieta wracająca do domu miała zostać zaatakowana przez nieznanego mężczyznę i ugodzona nożem w okolice brzucha. Policja prowadziła intensywne poszukiwania sprawcy.

Z relacji kobiety wynikało, że w trakcie szarpaniny udało się jej oswobodzić i uciec do najbliższych zabudowań, gdzie poprosiła o pomoc. Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego.

