Dramatyczne doniesienia z północno-wschodniej Katalonii w Hiszpanii. W wyniku pożaru budynku w mieście Manlleu zginęło pięć młodych osób, a cztery są ranne.

W pożarze zginęło 5 osób (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Pięć osób zginęło, a cztery inne odniosły lekkie obrażenia w pożarze w budynku mieszkalnym w północno-wschodniej Katalonii w Hiszpanii. Ogień wybuchł w poniedziałek późnym wieczorem.

Według hiszpańskiej agencji informacyjnej EFE, powołującej się na źródła ze straży pożarnej, władze uważają, że wszyscy zmarli byli młodymi ludźmi. Niektórzy mogli być niepełnoletni.

Pożar wybuchł w pomieszczeniu magazynowym w pięciopiętrowym budynku w Manlleu na północ od Barcelony.

Z nieznanych jeszcze przyczyn ofiary nie mogły uciec z pomieszczenia magazynowego. Mossos d'Esquadra - katalońska policja - wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyny pożaru.