Norweski biegacz narciarski Johannes Klaebo zdobywa medal za medalem. Na włoskich igrzyskach sięgnął już po cztery złote krążki, wszystkie wywalczył w tych samych bokserkach. Na mistrzostwach świata, jak twierdzi, nawet ich nie prał.

Johannes Hoesflot Klaebo zgarnia złote krążki / LISE ASERUD / PAP/EPA

Johannes Klaebo zdobył cztery złote medale w biegach narciarskich na zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Norweg przyznał, że ma swoje sportowe przesądy - startuje zawsze w tych samych bokserkach, które przyniosły mu już sześć złotych medali na MŚ w Trondheim.

Klaebo zapowiedział, że po igrzyskach oprawi szczęśliwą bieliznę w ramę i sprzeda na aukcji, a dochód przekaże na cele charytatywne.

Czterokrotny złoty medalista w biegach narciarskich w zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo Johannes Klaebo przyznał, że jak każdy sportowiec posiada swoje przesądy, rytuały i szczęśliwe fetysze, a jednym z nich jest używanie tej samej bielizny podczas startów.

Są to bokserki, w których zdobyłem sześć złotych medali na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Trondheim. We Włoszech startuję w tych samych i jak widać na razie przyniosły mi szczęście - powiedział utytułowany zawodnik kanałowi norweskiej telewizji NRK.

Wyjaśnił, że przed igrzyskami zmienił tylko jedno. Podczas MŚ nie prał ich, aby nie zapeszyć, natomiast na igrzyska przywiózł już czyste i pierze je po każdym starcie.

Bałem się, że proszek do prania i woda odbiorą im złotą moc, lecz jak widać tak się nie stało. Po igrzyskach oprawię moje bokserki w ramę za szkłem i sprzedam na aukcji, a cały dochód przekażę na cele charytatywne - dodał.

29-letni Klaebo ma w dorobku już dziewięć złotych medali olimpijskich, co czyni go najbardziej utytułowanym zimowym olimpijczykiem. W sobotę, wygrywając w sztafecie, wyprzedził troje rodaków, którzy mają w dorobku po osiem złotych medali - biegacza Bjoerna Daehliego, biathlonistę Ole Einara Bjoerndalena i biegaczkę narciarską Marit Bjoergen.

Podczas trwających igrzysk ma szanse na jeszcze dwa medale, w środę w sprincie drużynowym i w sobotę w biegu na 50 kilometrów.

W mistrzostwach świata 15 razy stał na najwyższym podium, pięć razy zdobył Puchar Świata i odniósł 107 zwycięstw indywidualnie.