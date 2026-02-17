Policja i Koleje Mazowieckie badają okoliczności groźnego wypadku kolejowego w Bierwieckiej Woli na Mazowszu. Pociąg przytrzasnął tam rękę 17-latka i ruszył. Młody mężczyzna trafił do szpitala. W sieci pojawił się apel o oddawanie krwi, by mu pomóc.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Radomska policja informuje, że wypadek wydarzył się w sobotę na peronie kolejowym w Bierwieckiej Woli.

Wstępne ustalenia wykazały, że 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie, a gdy chciał ponownie do niego wsiąść, drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę i wpadł między peron a pociąg, który ruszył - przekazała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka radomskiej policji. Młody mężczyzna trafił na OIOM szpitala w Radomiu.

Mazowiecka gmina Stromiec zaapelowała w mediach społecznościowych o oddawanie krwi na rzecz 17-latka. "Dominik, młody chłopak o wielkim sercu, ucierpiał w wypadku kolejowym, niosąc pomoc innym" - czytamy w komunikacie.

Krew należy oddawać z dopiskiem: "Dominik Hołuj - oddział OIOM, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5, Radom". Najbardziej pożądana jest grupa B Rh-.

Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich, przekazała RMF FM, że przewoźnik wyjaśnia okoliczności sobotniego wypadku.

