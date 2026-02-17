Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu Wiktorowi Ź., który miał szpiegować na rzecz Rosji. Jak informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Polak miał zbierać informację m.in. o zabezpieczeniach lotniska w Bydgoszczy i o zakładach NITRO-CHEM w tym mieście.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Prokurator zarzucił Wiktorowi Ź. zgłoszenie gotowości oraz działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski.

Wiktor Ź. - jak ustalili śledczy - gromadził i przekazywał lokalizacje oraz dane na temat zabezpieczeń technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. oraz Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy.

Ponadto według prokuratorów mężczyzna wyraził gotowość do przekazywania informacji na temat rozmieszczenia obiektów wojskowych, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Mężczyźnie grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.

Działania w sprawie mężczyzny ABW prowadziła od czerwca zeszłego roku.