Ewakuacja budynku na przejściu granicznym z Ukrainą w Dołhobyczowie w Lubelskiem. Powodem był nieuzbrojony granat. W sumie pomieszczenie musiało opuścić 19 osób.

Przejście graniczne w Dołhobyczowie / Darek Delmanowicz / PAP

Funkcjonariusze straży granicznej odnaleźli nieuzbrojony granat u jednego z podróżujących przez przejście w Dołhobyczowie. Z jednego z budynków ewakuowano w sumie 19 osób.

To 14 osób postronnych, trzech pracowników służby celnej i dwóch funkcjonariuszy straży granicznej - mówi dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie Łukasz Chomczyński.

Interwencja została zgłoszona po godz. 5 rano. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Sprawą będzie zajmować się policja.