W trakcie rozmowy prezydenci omówili kluczowe potrzeby obronne Ukrainy, przede wszystkim wzmocnienie obrony przeciwlotniczej oraz dostawy pocisków do systemów rakietowych ziemia-powietrze SAMP/T i systemu obrony powietrznej Crotale.

"Dużo rozmawialiśmy o finansowaniu produkcji ukraińskich dronów wszystkich typów. Francja jest gotowa nam w tym pomóc, będziemy działać razem. Omówiliśmy również szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach Mirage" - zaznaczył Zełenski.

Spotkanie z Putinem

W piątek Wołodymyr Zełenski przekazał, że rozpoczęły się rozmowy na temat ewentualnego spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Potrzebujemy zakończenia wojny, a to zakończenie prawdopodobnie zaczyna się od spotkania przywódców. W inny sposób z nimi (Rosjanami - red.) się nie da. Potrzebna jest agenda takiego spotkania - spotkania na szczeblu przywódców. My zawsze poruszamy tę kwestię publicznie. I teraz, w rozmowie z nami, oni też zaczęli o tym mówić. To już jest krok w kierunku jakiegoś formatu spotkania - powiedział prezydent Ukrainy.

Antykorupcja ważnym tematem rozmów z Zełenskim

W trakcie niedzielnej rozmowy Zełenski-Macron omówiono również funkcjonowanie infrastruktury antykorupcyjnej Ukrainy, w której - według prezydenta Ukrainy - "wszystko działa w pełni". "Prezydencki projekt ustawy gwarantuje niezależność i skuteczność organów antykorupcyjnych oraz zapobiega rosyjskim wpływom na nie" - podkreślił Zełenski, nawiązując do projektu ustawy, który ma być głosowany w parlamencie w czwartek 31 lipca.

Kilka dni temu prezydent Ukrainy podpisał kontrowersyjny projekt ustawy o ograniczeniu autonomii Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, a także Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Jego decyzja wywołała falę protestów w kraju i za granicą.

Sam Zełenski rozmawiał na temat antykorupcji w swoim państwie również z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Ukraina musi zachować niezależne organy antykorupcyjne - oświadczyła w niedzielę przewodnicząca, dodając, że Ukraina może liczyć na wsparcie na swojej "drodze do Europy".

Zełenski w niedzielnym wpisie podsumowującym rozmowę z Macronem zaznaczył, że szczegółowo została omówiona droga Ukrainy do integracji europejskiej. "Uzgodniliśmy, że będziemy pracować nad znalezieniem rozwiązań, które pozwolą w najbliższym czasie otworzyć pierwszy klaster negocjacyjny. Ważne jest, aby Ukraina i Mołdawia nadal działały synchronicznie" - zaznaczył polityk. Prezydent podziękował UE za przyjęcie 18. pakietu sankcji na Rosję.