Do podobnych manifestacji doszło też w innych ukraińskich miastach. Sprzeciw wobec ustawy ograniczającej autonomię NABU i SAP zademonstrowano we Lwowie, Sumach, Odessie czy Dnieprze.

Porównania do Majdanu

Choć z medialnych doniesień wynika, że na protestach nie doszło do żadnych poważnych ekscesów, to bunt społeczeństwa wobec decyzji prezydenta Ukrainy może eskalować. Pojawiły się nawet porównania do wydarzeń z kijowskiego Majdanu, gdy w stolicy Ukrainy doszło do masowych i krwawych protestów.

"Niektórzy porównują to także do Euromajdanu, a raczej do tego, czemu sprzeciwiała się rewolucja" - pisze portal Kyiv Post. Ukraiński serwis cytuje popularnego blogera Serhija Hnezdiłowa, która napisał: "Tracimy Ukrainę, którą reprezentował Majdan, nawet nie z powodu Rosjan. Jest ona dziś niszczona przez zielonych parlamentarzystów, których wybraliście".