Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozpoczęły się rozmowy na temat ewentualnego spotkania z Władimirem Putinem. "Potrzebujemy zakończenia wojny, a to zakończenie prawdopodobnie zaczyna się od spotkania przywódców" - powiedział. Ujawnił też, że jego kraj otrzyma kolejne systemy obrony powietrznej Patriot.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / IMAGO/Andreas Stroh/Imago Stock and People / East News

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami poinformował, że rozpoczęły się rozmowy na temat ewentualnego spotkania z Władimirem Putinem.

Ukraiński przywódca zauważył, że "zakończenie wojny prawdopodobnie zaczyna się od spotkania przywódców".

Szef państwa ukraińskiego przypomniał, że Kijów współpracuje obecnie z krajami partnerskimi w celu uzyskania dziesięciu systemów obrony powietrznej Patriot. Dwa kraje potwierdziły już, że przekażą takie uzbrojenie.

Potrzebujemy zakończenia wojny, a to zakończenie prawdopodobnie zaczyna się od spotkania przywódców. W inny sposób z nimi (Rosjanami - przyp. red.) się nie da. Potrzebna jest agenda takiego spotkania - spotkania na szczeblu przywódców. My zawsze poruszamy tę kwestię publicznie. I teraz, w rozmowie z nami, oni też zaczęli o tym mówić. To już jest krok w kierunku jakiegoś formatu spotkania - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami.

Jednocześnie dodał, że "wiele rzeczy zostało osiągniętych dzięki pewnym (działaniom) na terytorium Rosji, pewnym operacjom". Oprócz procesów negocjacyjnych, dialogu, dyplomacji, wiele rzeczy wydarzyło się na ich terytorium. Widzieliście to - przypomniał, nawiązując do ukraińskich uderzeń w obiekty w Rosji.

Co z systemami obrony powietrznej Patriot?

Prezydent Ukrainy przypomniał, że Kijów współpracuje obecnie z krajami partnerskimi w celu uzyskania dziesięciu systemów obrony powietrznej Patriot. Poinformował, że potwierdzono już przekazanie trzech takich systemów. Trzy. Otrzymałem oficjalne potwierdzenie od Niemiec w sprawie dwóch systemów i od Norwegii w sprawie jednego. Teraz pracujemy z holenderskimi partnerami - oznajmił.

Wołodymyr Zełenski zauważył, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump sprzeda Patrioty Ukrainie, lecz zadaniem jest znalezienie finansowania wszystkich dziesięciu systemów. Chciałbym mieć pakiet z pociskami do każdego z nich - dodał szef państwa ukraińskiego. Uzgodniliśmy z Ameryką, z prezydentem Trumpem, że kupią od nas drony. Jest takie porozumienie. Powierzyłem to zadanie (sekretarzowi Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony) Umierowowi, (ministrowi obrony) Szmyhalowi i (przedstawicielowi kancelarii prezydenta) Kamyszowowi. Będą w to zaangażowani. Bardzo ważne jest przygotowanie tej umowy, poważnego kontraktu o wartości 10-20-30 mld dolarów - podkreślił ukraiński prezydent.

Rosjanie dostaną klapsa?

W rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski zaprzeczył doniesieniom, że Rosja posuwa się naprzód na linii frontu. Oni (Rosjanie) nie posuwają się naprzód, (chociaż) naszym żołnierzom jest tam bardzo trudno. (...) Rosjanie nie chcą walczyć, z wyjątkiem ich przywódców. I to wszystko jest odczuwalne. Jest ich jednak więcej, [...] dlatego ponosimy większe ryzyko - zaznaczył, podkreślając, że Rosjanie starają się przełamać linię frontu, lecz nie odnoszą sukcesów. Zdają sobie sprawę z tego, że dostaną klapsa. Dlatego prowadzą więcej operacji informacyjnych - przekazał.