Podziękował partnerom wydarzenia, którzy je wspierają. Wolontariuszy Campusu zaprosił natomiast na Campus Academy pod koniec września do Międzyzdrojów.

"Dla wolontariuszy - twórców Campusu i jego serca - proponujemy w tym roku powrót do formuły Campus Academy - zapraszamy Was do Międzyzdrojów w dniach 25-28 września 2025. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 15 sierpnia. I zaczynamy pracę nad Campusem Polska Przyszłości 2026. Do zobaczenia w Międzyzdrojach!" - napisał Trzaskowski.

Organizatorem Campus Academy, podobnie jak Campusu Polska Przyszłości jest Fundacja Campus Polska. Jak podano na stronie, Campus Academy pozwala nabyć praktyczne umiejętności, realizować projekty i rozwiązywać realne problemy w otaczającym środowisku. To także przestrzeń do otwartej wymiany poglądów oraz doświadczeń. W 2023 wydarzenie odbyło się w Bydgoszczy, Warszawie, Płocku i Sosnowcu.

Pierwszy Campus Polska Przyszłości, zainicjowany przez Trzaskowskiego, odbył się w Olsztynie na przełomie sierpnia i września 2021 r. Uczestniczyło w nim tysiąc osób w wieku 18-35 lat, a złożyło się na niego 116 wydarzeń (paneli, warsztatów, debat, spotkań z twórcami), w których wzięło udział 211 prelegentów. Od 2021 wydarzenie odbywało się co roku, ostatnie - w sierpniu 2024 r.