W poniedziałek odbędzie się trzecia tura rozmów ukraińsko-rosyjskich - poinformował wpływowy ukraiński deputowany Dawyd Arachamija. Tymczasem rosyjska armia kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na Mariupol, Wołnowachę i inne miasta, łamiąc ustalenia w sprawie korytarzy humanitarnych i ignorując apele organizacji międzynarodowych - oświadczyło ukraińskie MSZ. Nie udało się z tego powodu otworzyć korytarzy humanitarnych. Ukraińskie władze poinformowały także, że siły rosyjskie zostały wyparte z Mikołajowa. Z kolei czterech żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy zginęło w wyniku zbombardowania przez siły rosyjskie obozu wojskowego w Charkowie. Najnowsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 05.03.2022.

Członkowie Wojsk Obrony Terytorialnej / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

- Rosyjska armia kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na Mariupol, Wołnowachę i inne miasta, łamiąc ustalenia w sprawie korytarzy humanitarnych i ignorując apele organizacji międzynarodowych - oświadczyło ukraińskie MSZ.

- W Polsce jest już prawie 800 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Tylko ostatniej doby do Polski wjechało 106 tysięcy osób.

- Wojsko ukraińskie podaje, że od początku agresji rosyjskiej na ich kraj, w walkach zginęło już ponad 10 tysięcy Rosjan.

- Ukraińcy odzyskali kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Atomową, ale Rosjanie cały czas przebywają na jej terenie.

- Straż Graniczna poinformowała po południu, że od początku ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 827,6 tys. uchodźców.

- Ukraińskie władze poinformowały, że siły rosyjskie zostały wyparte z Mikołajowa. "Do niewoli czterech rosyjskich zwiadowców" - przekazano.

- Dwa rosyjskie samoloty bojowe zostały zestrzelone w sobotę nad obwodem odeskim na południu Ukrainy. Ich pilotów wzięto do niewoli - poinformował szef władz regionu.

- Trzecia tura rozmów ukraińsko-rosyjskich odbędzie się w poniedziałek - poinformował wpływowy ukraiński deputowany Dawyd Arachamija.

- Rozbito kolumnę wojsk rosyjskich pod Irpieniem - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

22:30

22:23

Luksusowe francuskie marki, takie jak LVMH, Kering, Hermes i Chanel, zamykają swoje sklepy i wstrzymują działalność w Rosji z powodu ataku tego kraju na Ukrainę.

22:20

W Charkowie znów potężne eksplozje - podaje Ukraińska Prawda.

22:16

"Kijów jest gotowy do obrony" - informuje NEXTA.

22:02

Mieszkańcy Charkowa informują o odgłosach wystrzałów i wybuchów - informuje Ukraińska Prawda. Płonie wieżowiec.

21:58

W regionie Charkowa Siły Zbrojne Ukrainy zajęły 30 jednostek rosyjskiego sprzętu.

21:56

Dmytro Kułeba spotkał się z Antonym Blinkenem na granicy polsko-ukraińskiej.

21:49

Kolumna wojsk rosyjskich kierująca się na Irpień koło Kijowa została rozbita - podała w sobotę wieczorem agencja Interfax-Ukraina, powołując się na Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Informację tę przekazali funkcjonariusze SBU uczestniczący w walkach.

Przeżył tylko jeden Rosjanin i trafił do szpitala wojskowego w Kijowie - podaje Interfax-Ukraina.

21:43

Putin polecił sporządzić listę krajów, które nałożyły sankcje na Rosję - informuje Ukraińska Prawda.

21:41

W ciągu trzech dni od otworzenia na Tajwanie specjalnego funduszu na pomoc dla Ukrainy zebrano 214 milionów dolarów tajwańskich (7,6 mln USD) - poinformowała tajwańska fundacja Relief Disaster Fund.

21:35

Już niedługo do Polski zacznie przychodzić systematyczna zorganizowana pomoc z całego świata - mówił w TVP ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.

21:33

Departament Stanu USA wydał nowe ostrzeżenie dla Amerykanów przebywających w Rosji, radząc im natychmiastowe opuszczenie tego kraju m.in. w związku z możliwym nękaniem przez rosyjskie władze. Na lotnisku w Moskwie zatrzymano w środę amerykańską koszykarkę Brittney Griner.

21:19

Siły ukraińskie zestrzeliły w sobotę, dziesiątym dniu rosyjskiej inwazji, dwa samoloty, pięć śmigłowców i jeden bezzałogowiec nieprzyjaciela - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Pod Browarami rosyjskie oddziały atakowano z powietrza.

21:10

Bank centralny Rosji wprowadził kolejne ograniczenie dla banków na rynku walutowym. Zmniejszył dozwoloną miesięczną kwotę przelewów za granicę do 5 tys. USD dla osób fizycznych na rzecz małżonków i bliskich krewnych - informuje portal dziennika "Kommiersant".

20:58

W Kijowie odbyła się konferencja prasowa ze schwytanymi okupantami.

20:55

W Rostowie nad Donem, na południu Rosji, rozlokowano sztab firmy najemniczej zwanej grupą Wagnera - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obwód rostowski, którego głównym miastem jest Rostów, graniczy z Ukrainą.

20:52

Bracia Kliczko chcą pozostać w Kijowie i kontynuować walkę z wojskami rosyjskimi. "Zostajemy tutaj i będziemy walczyć" - powiedzieli w wywiadzie dla "Welt am Sonntag" mer Kijowa Witalij i jego brat Wołodymyr.

20:51

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachęcał w sobotę wieczorem swoich rodaków do walki i wypędzania rosyjskich wojsk z ukraińskiej ziemi.

"Trzeba walczyć. Za każdym razem, gdy jest taka możliwość trzeba wychodzić na ulice i wypędzać zło z naszych miast, z naszej ziemi" - powiedział ukraiński przywódca w kolejnym orędziu, odnosząc się do organizowania oporu cywilnego wobec Rosjan.

20:37

Czterech żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy zginęło w sobotę w wyniku zbombardowania przez siły rosyjskie obozu wojskowego w Charkowie. Władze informują o "brutalnych bombardowaniach" infrastruktury cywilnej w mieście.

20:22

To możliwe, że prezydent Rosji Władimir Putin trafi do więzienia za zbrodnie na Ukrainie, chcę go zobaczyć za kratkami - powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Mirror" Benjamin Ferencz, ostatni żyjący prokurator Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze.

20:20

Hakerzy z grupy Anonymous "uśmiercili" stronę internetową Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

20:08

Od początku rosyjskiej inwazji opuściło Ukrainę ponad 1,45 mln osób - podał w sobotę "Wall Street Journal", powołując się na źródła ONZ. Chwaląc Polskę za pomoc sąsiadowi dziennik nazwał ten exodus największym i najszybszym przemieszczeniem ludzi od II wojny światowej.

20:05

Kijów przygotowuje się do obrony miasta. Zdjęcia z centrum ukraińskiej stolicy.

20:04

Rosja jest uważana za światową potęgę, ale zaawansowane technologicznie siły zbrojne na Zachodzie są skuteczniejsze od jej armii - powiedział portalowi RND generał Hans-Lothar Domroese, były szef Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum.

19:56

W wyniku rosyjskiego ostrzału w nocy z czwartku na piątek pojawił się ogień na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze. Teraz pojawiło się nagranie ze sterowni elektrowni z chwili zdarzenia.

"Natychmiast wstrzymajcie ogień. Zagrażacie bezpieczeństwu całego świata" - słychać na nagraniu.

19:48

Zniszczony kompleks sportowy w Charkowie.

19:43

NEXTA informuje o dwóch eksplozjach, które miały miejsce w Biełgorodzie. To rosyjskie miasto.

19:41

W związku z tysiącami ukraińskich uchodźców, którzy codziennie przybywają do Berlina, burmistrz miasta Franziska Giffey wezwała rząd Niemiec do udzielenia stolicy pilnej pomocy. "Przyjmowanie ludzi z Ukrainy to zadanie narodowe" - powiedziała polityk SPD agencji dpa.

19:38

19:37

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział, że oczekuje, iż wyniki jego rozmów z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem zostaną wdrożone w najbliższych dniach. Wymienił w tym kontekście nowe sankcje przeciwko Rosji i dalsze uzbrojenie dla Ukrainy.

Kułeba ocenił także, że odmowa zapewnienia przez NATO strefy zakazu lotów nad Ukrainą jest frustrująca i doprowadzi do dalszych ofiar cywilnych. Szef ukraińskiej dyplomacji przyznał, że nie dostrzega postępu w negocjacjach pokojowych z Rosją, ale wyraził przekonanie, że trzeba kontynuować rozmowy.

Kułeba zaapelował, aby wspólnota międzynarodowa zapewniła bezpieczeństwo ukraińskich elektrowni jądrowych.

19:35

Tymczasem AFP News informuje, że po rozmowach z Putinem premier Izraela rozmawia z prezydentem Ukrainy.

19:33

Premier Izraela Bennett po spotkaniu z Putinem jest obecnie w drodze z Moskwy do Berlina, gdzie spotka się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem - podają izraelskie media.

19:23

Proponując zawieszenie broni w Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, Rosja chciała zapewne uniknąć międzynarodowego potępienia, a zarazem przygotować wojska do nowej ofensywy - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony w opublikowanej aktualizacji wywiadowczej.

19:22

Szef komisji spraw zagranicznych Senatu USA Bob Menendez zaapelował w sobotę do władz Polski, Słowacji, Rumunii i Bułgarii o przekazanie Ukrainie myśliwców pochodzących z czasów Związku Sowieckiego. To efekt wirtualnego spotkania kongresmenów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Już wcześniej, gdy pojawiały się ukraińskie apele, by Polska przekazała myśliwce, prezydent Andrzej Duda oświadczył: "Nie wysyłamy naszych samolotów, bo oznaczałoby to ingerencję militarną w konflikt, który toczy się na Ukrainie i włączeniem się NATO w ten konflikt. NATO nie jest stroną tego konfliktu."

19:04

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła pocisk manewrujący nad Kramatorskiem.

19:02 W Rzymie manifestacja przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Antywojenna manifestacja przeszła w sobotę ulicami Rzymu pod hasłami "Europa dla pokoju", "Zatrzymać wojnę, zatrzymać Putina". W wiecu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę uczestniczyło według policji około 20 tysięcy osób, a według organizatorów 50 tys.

18:58

Również system płatności Payoneer przestaje działać w Rosji.

18:57

Firma Puma ogłosiła zakończenie dostaw jej produktów do Rosji i zawieszenie pracy swoich sklepów na terenie Federacji Rosyjskiej - informuje NEXTA.

18:54 Media: Konsul Białorusi w Monachium zwolniła się na znak protestu przeciwko wojnie

Konsul Białorusi w Monachium Natalla Chwastowa zwolniła się na znak protestu przeciwko polityce władz, w tym w związku z "odejściem od zasady niestosowania siły lub groźby użycia siły, nietykalności granic, pokojowego uregulowania sporów i nieingerencji w sprawy wewnętrzne" - informuje Nasza Niwa.

Portal publikuje zdjęcie dokumentu, w którym konsul zarzuca władzom niekonstytucyjne działania. Twierdzi również, że "suwerenność kraju jest zagrożona".

18:50 Zniszczona dzielnica w miejscowości Irpień

18:49 Ukraińskie MSW: SMS-y o tym, że Kijów jest otoczony to fake newsy

Doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko powiedział, że SMS-y, które otrzymują niektórzy obywatele, iż Kijów jest otoczony przez wojska rosyjskie są kłamstwem - podała agencja Ukrinform.

"Jest bardzo wiele fake newsów. Do Ukraińców zaczęły napływać SMS-y, że Kijów jest już otoczony. Chcę oficjalnie powiedzieć, że jest to absolutne kłamstwo, jest to absolutnie niezgodne z rzeczywistością" - powiedział Denysenko w telewizji Ukraina24.

Denysenko powiedział także, że MSW planuje wyprowadzenie do 200 tys. ludzi z Mariupola i do 15 tys. - z Wołnowachy. Oba położone w obwodzie donieckim miasta są otoczone przez wojska rosyjskie.

18:40 Premier Izraela rozmawiał o Ukrainie z Władimirem Putinem

Premier Izraela Naftali Benet rozmawiał w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o "kryzysie na Ukrainie" - przekazał rzecznik szefa rządu izraelskiego.

Benet opuścił Izrael w sobotę rano, pomimo szabatu. Jak poinformował rzecznik premiera, naruszenie żydowskiego prawa o zakazie podróży w czasie szabatu jest usprawiedliwione, jeśli celem podróży jest ochrona życia ludzkiego.

Benetowi towarzyszył urodzony w Charkowie, na wschodzie Ukrainy, minister budownictwa Zeew Elkin, który od ponad 10 lat pełni także rolę tłumacza izraelskich premierów. Ponadto do Rosji poleciał doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Ejal Hulata i doradczyni w sprawach międzynarodowych Szimrit Meir.

18:36 Międzynarodowa Federacja Motocyklowa zawiesiła Rosjan i Białorusinów

Międzynarodowa Federacja Motocyklowa zawiesiła licencje wydane Rosjanom i Białorusinom. W efekcie zawodnicy z tych krajów zostali wykluczeni z wszystkich imprez pod auspicjami FIM, w tym z żużlowych mistrzostw świata. Jednocześnie PZM zabronił im startów w Polsce.

18:35

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w sobotę telefoniczne z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Storem i premierem Słowacji Eduardem Hegerem - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

18:22 Jedna z korporacji taksówkarskich wspiera ewakuujące się matki z dziećmi

Z dworca głównego w Kijowie odjeżdża codziennie w kierunku zachodnich regionów Ukrainy co najmniej dziesięć pociągów ewakuacyjnych. Jednak nie wszyscy mają możliwość dostać się na nie. Jedna z korporacji taksówkarskich postanowiła wesprzeć ewakuujące się matki z dziećmi, udostępniając im nieodpłatnie samochody.

Samochód wypożyczyć można nie tylko w Kijowie, lecz również w Żytomierzu, Charkowie, Zaporożu, Sumach, Dnieprze, Czernihowie, Połtawie, Czerkasach, Chersoniu, Odessie, Mikołajowie oraz w Krzywym Rogu.

Warunkiem wynajęcia samochodu jest posiadanie prawa jazdy kategorii "B" oraz obywatelstwo Ukrainy, dla pasażerów - tylko obywatelstwo Ukrainy.

Wynajmujący musi zatankować auto i zobowiązać się do pozostawienia go w Użhorodzie, Lwowie, Chmielnickim, Łucku, Iwano-Frankowsku lub Czerniowcach.

18:14 Senator Schumer: Zrobię wszystko, aby pomóc w dostarczeniu samolotów wojskowych na Ukrainę

Lider demokratycznej większości w Senacie USA Chuck Schumer oświadczył, że zrobi wszystko, aby pomóc w dostarczeniu samolotów wojskowych na Ukrainę. Z apelem o taką pomoc w walce z rosyjską inwazją wystąpił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Te samoloty są bardzo potrzebne. I zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc administracji w ich dostarczeniu" - ogłosił senator Schumer, cytowany przez agencję Reutera.

18:04

Trzecia runda ukraińsko-rosyjskich rozmów ma odbyć się w poniedziałek - podaje ukraińska delegacja.

17:58 W obwodzie ługańskim rosyjscy żołnierze strzelali do cywilów

W Nowopskowie ludzie próbowali zatrzymać Rosjan, a ci otworzyli ogień do nieuzbrojonych cywilów - poinformował na Facebooku szef władz obwodu ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj.

Ranne zostały trzy osoby, wszyscy są w szpitalu - poinformował Hajdaj.

17:52

Sytuacja na granicy, exodus uchodźców z Ukrainy i konieczność wprowadzania dalszych sankcji na Rosję oraz wzmacnianie wschodniej flanki NATO - to kwestie, którym było poświęcone spotkanie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

17:50

Dwa rosyjskie samoloty bojowe zostały zestrzelone w sobotę nad obwodem odeskim na południu Ukrainy. Ich pilotów wzięto do niewoli - poinformował szef władz regionu Maksym Marczenko w komunikatorze Telegram.

Marczenko napisał, że jeden z myśliwców spadł do morza, a drugi - na północy obwodu odeskiego. "Piloci zostali już ujęci i są wiezieni na przesłuchanie" - dodał.

Z kolei Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że w rejonie Oczakowa, w obwodzie mikołajowskim, Marynarka Wojenna Ukrainy zestrzeliła rosyjski myśliwiec Su-25.

Według komunikatu zamieszczonego na Facebooku piloci samolotu zostali ujęci.

17:42

NEXTA publikuje fotografie z miejscowości Enerhodar. Widać na nich konsekwencje niedawnego ostrzału miasta.

17:40 Putin spotkał się z premierem Izraela

Władimir Putin spotkał się na Kremlu z premierem Izraela Naftalim Bennettem - podaje Reuters. Rozmowy dotyczyć mają wojny na Ukrainie.

Izrael zaproponował, że może pełnić rolę mediatora.

17:35

W Hostomlu Rosjanie zabili 80-letniego Ukraińca, który odmówił karmienia okupantów - informuje "Kyiv Post".

17:28 Władze Kijowa i innych miast apelują o "zamknięcie nieba" nad krajem

O wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą zaapelowała do społeczności międzynarodowej również kijowska rada miejska - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko, cytowany przez Interfax-Ukraina. Z podobnym apelem do NATO i państw zachodnich wystąpiły władze innych ukraińskich miast.

17:25 Zełenski zaapelował do senatorów USA o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do senatorów USA o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Mówił także o kolejnym zaostrzeniu restrykcji, m.in. wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy i zawieszenia kart Visa i Mastercard w Rosji - informuje NEXTA.

17:22 Zdjęcie z dzisiejszej ewakuacji z miejscowości Irpień

17:21 Achmetow: Rosja to agresor, a Putin to zbrodniarz wojenny

Najbogatszy obywatel Ukrainy Rinat Achmetow publicznie nazwał Rosję agresorem, a prezydenta Władimira Putina - zbrodniarzem wojennym.

"Ukraina zawsze była krajem pokojowym i nigdy na nikogo nie napadała. Dziś w naszym kraju są niszczone wsie, miasta i infrastruktura, giną i umierają pokojowo nastawieni ludzie" - napisał oligarcha w odpowiedzi na prośbę portalu Ekonomiczna Prawda.

17:19 Ukraińskie władze: Siły rosyjskie wyparte z Mikołajowa

Siły rosyjskie zostały wyparte z Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformowały miejscowe władze. Według MSW Ukrainy przy wjeździe do miasta wzięto do niewoli czterech rosyjskich zwiadowców.

17:18 Antony Blinken w centrum recepcyjnym koło Korczowej

Sekretarz stanu USA Antony Blinken odwiedził centrum recepcyjne w Młynach, gdzie trafiają uchodźcy z przejścia granicznego w Korczowej. Amerykański polityk rozmawiał zarówno z uciekinierami z Ukrainy, jak i wolontariuszami, którzy zjeżdżają tu z całej Polski i Europy.

16:57 Dziewczynka śpiewa w schronie. "Nasze dzieci są oklaskiwane przez cały świat!"

Niezwykle wzruszające nagranie opublikowała w mediach społecznościowych Marta Smekhova. Widać na nim dziewczynkę, która śpiewa w schronie.