Rosyjska armia kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na Mariupol, Wołnowachę i inne miasta, łamiąc ustalenia w sprawie korytarzy humanitarnych i ignorując apele organizacji międzynarodowych - oświadczyło ukraińskie MSZ. Nie udało się z tego powodu otworzyć korytarzy humanitarnych. Z kolei ukraińskie władze poinformowały, że siły rosyjskie zostały wyparte z Mikołajowa. Tymczasem Straż Graniczna poinformowała po południu, że od początku ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 827,6 tys. uchodźców. Najnowsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 05.03.2022.

Obrona terytorialna Kijowa / MIKHAIL PALINCHAK / PAP/EPA

- Rosyjska armia kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na Mariupol, Wołnowachę i inne miasta, łamiąc ustalenia w sprawie korytarzy humanitarnych i ignorując apele organizacji międzynarodowych - oświadczyło ukraińskie MSZ.

- W Polsce jest już prawie 800 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Tylko ostatniej doby do Polski wjechało 106 tysięcy osób.

- Wojsko ukraińskie podaje, że od początku agresji rosyjskiej na ich kraj, w walkach zginęło już ponad 10 tysięcy Rosjan.

- Ukraińcy odzyskali kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Atomową, ale Rosjanie cały czas przebywają na jej terenie.

- Straż Graniczna poinformowała po południu, że od początku ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 827,6 tys. uchodźców.

- Ukraińskie władze poinformowały, że siły rosyjskie zostały wyparte z Mikołajowa. "Do niewoli czterech rosyjskich zwiadowców" - przekazano.

17:42

NEXTA publikuje fotografie z miejscowości Enerhodar. Widać na nich konsekwencje niedawnego ostrzału miasta.

17:40 Putin spotkał się z premierem Izraela

Władimir Putin spotkał się na Kremlu z premierem Izraela Naftalim Bennettem - podaje Reuters. Rozmowy dotyczyć mają wojny na Ukrainie.

Izrael zaproponował, że może pełnić rolę mediatora.

17:35

W Hostomlu Rosjanie zabili 80-letniego Ukraińca, który odmówił karmienia okupantów - informuje "Kyiv Post".

17:28 Władze Kijowa i innych miast apelują o "zamknięcie nieba" nad krajem

O wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą zaapelowała do społeczności międzynarodowej również kijowska rada miejska - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko, cytowany przez Interfax-Ukraina. Z podobnym apelem do NATO i państw zachodnich wystąpiły władze innych ukraińskich miast.

17:25 Zełenski zaapelował do senatorów USA o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do senatorów USA o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Mówił także o kolejnym zaostrzeniu restrykcji, m.in. wprowadzenie zakazu importu rosyjskiej ropy i zawieszenia kart Visa i Mastercard w Rosji - informuje NEXTA.

17:22 Zdjęcie z dzisiejszej ewakuacji z miejscowości Irpień

17:21 Achmetow: Rosja to agresor, a Putin to zbrodniarz wojenny

Najbogatszy obywatel Ukrainy Rinat Achmetow publicznie nazwał Rosję agresorem, a prezydenta Władimira Putina - zbrodniarzem wojennym.

"Ukraina zawsze była krajem pokojowym i nigdy na nikogo nie napadała. Dziś w naszym kraju są niszczone wsie, miasta i infrastruktura, giną i umierają pokojowo nastawieni ludzie" - napisał oligarcha w odpowiedzi na prośbę portalu Ekonomiczna Prawda.

17:19 Ukraińskie władze: Siły rosyjskie wyparte z Mikołajowa

Siły rosyjskie zostały wyparte z Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformowały miejscowe władze. Według MSW Ukrainy przy wjeździe do miasta wzięto do niewoli czterech rosyjskich zwiadowców.

17:18 Antony Blinken w centrum recepcyjnym koło Korczowej

Sekretarz stanu USA Antony Blinken odwiedził centrum recepcyjne w Młynach, gdzie trafiają uchodźcy z przejścia granicznego w Korczowej. Amerykański polityk rozmawiał zarówno z uciekinierami z Ukrainy, jak i wolontariuszami, którzy zjeżdżają tu z całej Polski i Europy.

16:57 Dziewczynka śpiewa w schronie. "Nasze dzieci są oklaskiwane przez cały świat!"

Niezwykle wzruszające nagranie opublikowała w mediach społecznościowych Marta Smekhova. Widać na nim dziewczynkę, która śpiewa w schronie.

16:41

Ukraiński żołnierz i milicjant pomagają uciekającej rodzinie w przeprawie przez rzekę Irpin na przedmieściach Kijowa.

16:37 "Remington" wyśle milion sztuk amunicji do Ukrainy

Amerykański producent amunicji "Remington" wyśle milion sztuk amunicji do Ukrainy - informuje NEXTA.

16:35 Wartość zniszczonego na Ukrainie rosyjskiego uzbrojenia i sprzętu to 3 mld USD

Od początku inwazji na Ukrainę zniszczono 1902 jednostki uzbrojenia i sprzętu wojskowego Rosji, których wartość wyceniono na 3 mld dolarów - poinformował portal ukraińskiej edycji czasopisma "Forbes".

Wśród zniszczonego wyposażenia znajdują się m.in. 33 samoloty, 37 śmigłowców, 251 czołgów i 939 opancerzonych wozów bojowych. Wartość zniszczonych czołgów oszacowano na miliard dolarów, samolotów i helikopterów - 1,1 mld dolarów, wozów opancerzonych - 0,6 mld USD.

16:32 Erdogan będzie rozmawiał z Putinem

"Będziemy dalej wspierali wysiłki w celu pokojowego rozwiązania ukraińsko-rosyjskiego konfliktu" - przekazał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w dzisiejszej rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem. Turcja jest państwem członkowskim NATO i ma granicę morską zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją - przypomina agencja Reutera.

Rzecznik prezydenta Erdogana przekazał, że turecki przywódca będzie rozmawiał jutro z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

16:30 Ukraińcy nie przyjęli rosyjskiej "pomocy humanitarnej"

W Berdiańsku okupanci chcieli rozdysponować "pomoc humanitarną", chcąc w ten sposób zdobyć sympatię mieszkańców.

Ukraińcy - delikatnie mówiąc - nie chcieli przyjąć tej "pomocy". Zobaczcie sami.

16:25 Charków. Płonie budynek mieszkalny

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać pożar bloku w Charkowie.

16:21 ONZ: Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 351 cywilów

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę potwierdzono 351 ofiar śmiertelnych oraz 707 rannych wśród ukraińskich cywilów - poinformowało w oświadczeniu Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). Podana liczba ofiar dotyczy okresu między godz. 4 rano 24 lutego a północą z 4 na 5 marca.

Większość cywilów zginęło lub zostało rannych w wyniku użycia ładunków wybuchowych o szerokim polu rażenia, w tym ostrzału z ciężkiej artylerii i wyrzutni rakietowych, a także nalotów rakietowych i bombowych - poinformował organ ONZ

16:18 Zestrzelony dron

Ukraińska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić wrogiego drona.

16:08 Straż Graniczna: Do Polski przybyło 827,6 tys. uchodźców z Ukrainy

"Już ponad 800 tys. osób uciekających z objętej wojną Ukrainy odprawili w przejściach granicznych funkcjonariusze SG. Dzisiaj tj. 05. 03 do godz.15.00 do Polski przyjechało z Ukrainy - 74 tys. osób. Od 24 lutego 827,6 tys. osób" - poinformowała SG na Twitterze.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

16:04 Pilot zniszczonego samolotu zatrzymany

Udało się zatrzymać pilota rosyjskiego samolotu, który został zniszczony w okolicach Czernihowa - podaje NEXTA.

16:00 Blinken rozmawiał z szefem MSZ Chin

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przekazał w rozmowie z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi, że Rosja zapłaci wysoką cenę za inwazję na Ukrainę - poinformował w oświadczeniu amerykański Departament Stanu.

"Świat wspólnie odrzuca rosyjską agresję i odpowiada na nią, a Moskwa zapłaci wysoką cenę za inwazję na Ukrainę" - przekazał rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji Ned Price, cytując słowa Blinkena.

"Sekretarz stanu podkreślił, że świat przygląda się temu, które kraje opowiedzą się za fundamentalnymi zasadami wolności, samostanowienia i niepodległości" - dodał Price w oświadczeniu.

15:56 Zniszczony rosyjski samolot w okolicach Czernihowa

15:54 Dworzec Centralny w Kijowie

15:47 Aerofłot zawiesza międzynarodowe rejsy

Rosawiacja zaleciła rosyjskim liniom lotniczym odwołanie wszystkich pasażerskich i transportowych lotów za granicę - podała w sobotę agencja Interfax powołując się na oświadczenie rosyjskiego urzędu ds. lotnictwa cywilnego.

Główny rosyjski przewoźnik Aerofłot zawiesił międzynarodowe rejsy.

15:35 Ewakuowano jedynie 400 osób

Jedynie ok. 400 osób udało się ewakuować z oblężonego przez wojska rosyjskie ukraińskiego miasta Wołnowacha i okolicznych wsi - poinformował w sobotę szef wojskowo-cywilnej administracji obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Według wcześniejszych planów z miasta miało wyjść ponad 15 tys. osób.

"Byli to ludzie, którym udało się dotrzeć do miejsca, w którym dzień wcześniej zatrzymał się konwój pojazdów ewakuacyjnych" - sprecyzował Kyryłenko. Wyjaśnił, że na sobotę planowano ewakuację znacznie większej liczby ludności, jednak ze względu na rosyjski ostrzał transport wstrzymano. "Przemieszczanie się w okolicy stało się niebezpieczne" - zaznaczył szef administracji.

15:30 Ewakuacje nie dzisiaj

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) przekazał, że według jego informacji ewakuacja ludności cywilnej z oblężonych przez wojska rosyjskie ukraińskich miast Mariupol i Wołnowacha nie będzie mogła rozpocząć się w sobotę.

"Prowadzimy dialog ze stronami dotyczący bezpiecznego przejścia ludności cywilnej z różnych miast dotkniętych konfliktem" - podał MKCK w komunikacie.

15:19 Rosja łamie ustalenia

Rosyjska armia kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na Mariupol, Wołnowachę i inne miasta, łamiąc ustalenia w sprawie korytarzy humanitarnych i ignorując apele organizacji międzynarodowych - oświadczyło ukraińskie MSZ.

"Trwające ostrzały uniemożliwiają otwarcie korytarzy humanitarnych, którymi można by było bezpiecznie ewakuować ludność cywilną i dostarczać leki oraz żywność" - poinformował rzecznik MSZ Ołeh Nikołenko na Facebooku.

15:11 W Polsce będzie milion Ukraińców

Polska przyjęła już kilkaset tysięcy ukraińskich uchodźców wojennych, możliwe, że wkrótce zamieszka z nami ponad milion obywateli tego kraju - powiedział polski wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk niemieckiemu portalowi RND.

15:00 Ewakuacja w Czernihowie

Trzy bomby lotnicze znaleziono w pobliżu Czernihowa na północy Ukrainy w miejscu gdzie ukraińskie siły strąciły rosyjski samolot.

Trwa ewakuacja okolicznych mieszkańców - poinformowały państwowe służby ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Strażacy gaszą pożar czterech domów i dwóch budynków gospodarczych.

Rosyjska maszyna spadła na okolice prywatnego osiedla.

14:56 Szpital psychiatryczny pod Kijowem może być w rękach Czeczenów

Otrzymaliśmy tę informację niedawno. Według niej w Borodziance zajęty został szpital psychiatryczny. Przebywa w nim ponad 600 osób. (...) Sytuacja jest taka: ci ludzie są teraz zakładnikami kadyrowców, którzy weszli do miasta. Mamy również informację, że ten obiekt został zaminowany. Sprawdzamy to - poinformował szef władz obwodowych Ołeksij Kułeba na antenie jednej z ukraińskich stacji.

14:51 W Kijowie zostanie wymieniona największa w kraju ukraińska flaga

Noc z piątku na sobotę minęła w Kijowie względnie spokojnie, ale w mieście cały czas słychać eksplozje, strzały i alarmy przeciwlotnicze. Rada miasta poinformowała, że w sobotę zostanie wymieniona powiewająca nad Kijowem największa w kraju ukraińska flaga, mierząca 16 na 24 m.

Mimo względnie spokojnej nocy, w Kijowie zostają utrzymane przepisy dotyczące trwającej od godz. 20 do 7 rano godziny policyjnej. W sobotę w mieście otwierały się kolejne apteki oraz, po apelu burmistrza Kijowa Witalija Kliczki, sklepy zoologiczne.

Sytuacja w Kijowie jest stabilna. Eksplozje, strzały i alarmy przeciwlotnicze nie ustają, lecz kijowianie już dostosowali się do nowego trybu życia i szybko reagują na informacje o niebezpieczeństwach.

14:45 Putin: zachodnie sankcje przypominają wypowiedzenie wojny

Nałożone na Rosję przez Zachód sankcje przypominają wypowiedzenie wojny - powiedział w sobotę prezydent Rosji Władimir Putin podczas spotkania z pracownicami rosyjskich linii lotniczych.

Uzasadniając inwazję na Ukrainę powiedział, że "Rosja musiała bronić rosyjskojęzycznych mieszkańców wschodniej Ukrainy oraz własnych interesów".

14:40 Zniszczenia wojenne w rejonie Charkowa:

14:32 Gliński: Ukraina potrzebuje blokady rosyjskich mediów

Wczoraj po raz kolejny rozmawiałem z ukraińskim ministrem kultury. Ukraina potrzebuje teraz blokady rosyjskich mediów propagandowych na platformach satelitarnych oraz skutecznych sankcji, a więc nacisku na Zachód. To są priorytety - napisał na Twitterze w sobotę minister kultury Piotr Gliński.

14:27 Zepsuty sprzęt rosyjski w pobliżu Charkowa

14:20 Analiza: Po 9. dniach walk Rosjanie wciąż okrążają Kijów

Siły ukraińskie chcą przekształcić Kijów w twierdzę, a Rosjanie kontynuują operację okrążającą miasto. Szczególnie ciężkie walki toczą się w rejonie Browary-Boryspol; w okupowanych ukraińskich miastach trwają protesty mieszkańców - tak sytuację po dziewięciu dniach agresji Rosji na Ukrainę opisuje Ośrodek Studiów Wschodnich.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaprzestał podawania informacji o przebiegu walk i położeniu stron. W komunikatach publikowanych w dziewiątej dobie walk ograniczył się do zarysowania ogólnej sytuacji na poszczególnych kierunkach operacyjnych.

Ze szczątkowych informacji przekazywanych przez wojskowych i władze lokalne wynika, że na kierunku północnym (poleskim) siły rosyjskie przystąpiły do prac w zakresie zabezpieczenia inżynieryjnego terytorium wokół Kijowa (m.in. w rejonie Borodzianki). Od strony Mozyrza na Białorusi i granic Federacji Rosyjskiej wojska agresora mają rozwijać sieć rurociągów paliwowych, co 20-25 km umieszczając mobilne przepompownie. Na północ od ukraińskiej stolicy Rosjanie mieli zostać powstrzymani na linii Szybene-Katjużanka i mają tworzyć rejon umocniony w rejonie m. Dymer.

14:16 Setki tysięcy osób bez gazu

Cytat W wyniku walk spółka zatrzymała pracę 16 stacji dystrybucji gazu w obwodach charkowskim, mikołajowskim, zaporoskim, kijowskim, donieckim i ługańskim. Setki tysięcy konsumentów w gospodarstwach domowych pozostają bez gazu - poinformował w sobotę operator systemu przesyłu gazu GTS Ukraina.

14:12 Strącono cztery rosyjskie śmigłowce

Ukraińskie siły zbrojne strąciły cztery rosyjskie śmigłowce w leżącym na południu kraju obwodzie mikołajowskim - poinformowała w sobotę Marynarka Wojenna Ukrainy.

14:08 "Rosjanie nie są gotowi umierać za fantazje Władimira Putina"

Możemy spodziewać się dodatkowej mobilizacji w Rosji, co znacznie skomplikuje wewnętrzną sytuację polityczną. Rosyjskie społeczeństwo zombie (...) nie jest gotowe umierać za fantazje Putina. W przeciwieństwie do Ukraińców, którzy są gotowi zabijać za swoją wolność i ziemię. Sytuację w Rosji pogarsza przybywanie do jej regionów transportów z zabitymi - skala strat wśród rosyjskich żołnierzy wywołuje szok i panikę. Nasilają się tendencje do odmowy i unikania uczestnictwa w działaniach wojennych na Ukrainie wśród wojskowych tego terrorystycznego państwa - napisał w sobotę w mediach społecznościowych sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiOU) Ołeksij Daniłow.

13:58 Pociągi ewakuacyjne jadą do Polski

Ponad 90 tak zwanych pociągów ewakuacyjnych zaplanowały tylko dziś ukraińskie linie kolejowe. Większość z nich przejeżdża przez Lwów, a 14 składów dojedzie do Polski.

13:56 Przemyski dworzec pełen uchodźców

Przemyski dworzec pełen uchodźców z Ukrainy. Część z nich odjeżdża teraz pociągami w różne części kraju. Inni przesiadają się do samochodów, które czekają na nich przed dworcowym budynkiem.

13:54 Zestrzelenie pocisku nad Kijowem

Nad Światoszyńskim dystryktem Kijowa obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjski pocisk.

13:50 Niemcy: Ponad 27 tysięcy uchodźców w Niemczech

Policja federalna zarejestrowała w Niemczech 27 491 uchodźców wojennych z Ukrainy, poinformował w sobotę rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

13:43 Olbrzymia kolejka w Zaporożu

Olbrzymia kolejka w Zaporożu do wstąpienia do ukraińskich wojsk obrony terytorialnej.

13:42 Protesty w przejętych miastach

Protest w Berdiańsku, gdzie miasto przejęli Rosjanie.

13:38 Bomby lotnicze koło Czernihowa

W pobliżu strąconego przez ukraińskie siły pod Czernihowem na północy Ukrainy rosyjskiego samolotu znaleziono trzy bomby lotnicze. Trwa ewakuacja okolicznych mieszkańców - poinformowały w sobotę państwowe służby ds. sytuacji nadzwyczajnych.

13:34 Protesty w Melitopolu

W okupowanym przez siły rosyjskie Melitopolu na południowym wschodzie Ukrainy brakuje leków i jedzenia, ale mimo tego ludzie codziennie wychodzą na demonstracje przeciwko Rosjanom - powiedział w sobotę mer miasta Iwan Fedorow.

13:28 Problemy rosyjskich linii lotniczych

Aerofłot wstrzymuje wszystkie loty zagraniczne od 8 marca. Z kolei rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego odwołuje wszystkie loty za granicę dla linii lotniczych, które wydzierżawiły samoloty z krajów europejskich.

Instytucja obawia się że jeżeli maszyny wylądują w Europie, to będą musiały zostać zwrócone.

13:12 Rosyjskie bomby spadają na cele cywilne

13:10 Amerykańskie wsparcie dla uchodźców

Administracja prezydenta USA Joe Bidena zwróciła się do Kongresu o zgodę na przekazanie 2,75 mld dolarów na wsparcie służb humanitarnych na Ukrainie i w Polsce - poinformował w sobotę w Rzeszowie sekretarz stanu USA Antony Blinken.



13:05 Rosja prowadzi nieudolne działania

Jednostki rosyjskie nieudolnie prowadzą działania wojenne, więc uciekają się do zbrodniczych ostrzałów infrastruktury cywilnej - informuje w sobotę sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

13:01 Antony Blinken w Rzeszowie

Blinken: Administracja prezydenta Bidena zwróciła się do Kongresu o zgodę na przekazanie 2,75 mld dolarów na wsparcie służb humanitarnych na Ukrainie i w Polsce.

13:00 Ukraińcy w Krakowie czekają na rodziny i transport

Uchodźcy z Ukrainy dziesiątkami stoją w kolejkach do kas biletowych na krakowskim dworcu PKP. Część z nich jedzie dalej - do innych miast i krajów, gdzie mają rodziny, przyjaciół, bliskich; część zostanie w Polsce. Rozumiem po polsku, tylko mówić nie umiem - zapewnia Maria z Tarnopola.



12:37 Schron w szpitalu położniczym w Odessie

12:33 Nie będzie desantu w okolicach Odessy

12:23 Morawiecki po rozmowie z Blinkenem

Rozmowa z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem dotyczyła obecnej sytuacji na Ukrainie i wzmocnienia wschodniej flanki, wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich, wojsk NATO - powiedział w sobotę w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki.

12:20 Rosja nie przestrzega zawieszenia broni

Ewakuacja cywilów z Mariupola na wschodzie Ukrainy została przełożona w związku z trwającymi rosyjskimi ostrzałami - poinformowały w sobotę władze miasta.

"W związku z tym, że strona rosyjska nie przestrzega zawieszenia broni i kontynuuje ostrzały zarówno samego Mariupola, jak i jego okolic, dla zachowania bezpieczeństwa ewakuacja mieszkańców jest przełożona" - piszą władze.

12:10 Pilot zestrzelonego rosyjskiego samolotu

Pilot zestrzelonego rosyjskiego samolotu koło Czernihowa.

11:10 Protest w Chersoniu

12:04 Ofensywa Ukrainy pod Charkowem

Na wschodzie Ukrainy, pod Charkowem walczące z Rosjanami wojska ukraińskie przeszły do kontrofensywy - poinformowały w sobotę Siły Lądowe Ukrainy.

11:55 Rosjanie łamią zawieszenie broni

Pojawiają się informacje, że Rosjanie łamią zawieszenie broni w okolicach Mariupola. Z tego względu ewakuacja została wstrzymana.

11:54 Rosjanie strzelają do protestujących w Chersoniu

Rosyjscy żołnierze oddali strzały ostrzegawcze do ludzi zebranych na proteście przeciwko okupacji w położonym na południu kraju Chersoniu - podała w sobotę na Telegramie agencja informacyjna Ukrinform.



11:53 17 ofiar ostrzału w obwodzie Czernihowskim

Wskutek rosyjskich bombardowań w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy w ciągu minionej doby zginęło 17 osób, a 13 zostało rannych - poinformowały w sobotę władze tego regionu.

11:47 Nie będzie rosyjskiego desantu w okolicach Odessy

W najbliższych dniach nie dojdzie do desantu rosyjskiej piechoty morskiej na południe od Odessy. Jak poinformowały źródła wywiadowcze, zgromadzone na Morzu Czarnym okręty rosyjskiej Marynarki Wojennej wracają do portu na Krymie.

11:45 Strona dla obcokrajowców chcących walczyć w Ukrainie

Ukraina uruchomiła stronę internetową z informacjami dla obcokrajowców, którzy chcą wstąpić do Legionu Międzynarodowego, by bronić kraju przed inwazją Rosji - podał w sobotę portal RBK.

11:40 Kułeba: Zatrzymajmy Putina

"Pomóż nam zatrzymać Putina. Zamknijmy europejskie porty dla rosyjskich statków. Teraz jest czas na działanie" - pisze ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

11:30 Trwa natarcie na Mikołajów

Liczba rosyjskich ataków na Ukrainie w ciągu ostatnich 24 godzin była mniejsza niż wcześniej, ale Rosjanie prawdopodobnie otoczyli Charków, Czernihów, Mariupol i Sumy, i nacierają na Mikołajów - podało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



11:21 Kolejny rosyjski samolot zestrzelony

11:10 Blinken przyleciał do Rzeszowa

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył w sobotę do Rzeszowa, gdzie spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MSZ Zbigniewem Rauem.

11:09 Chersoń: Trwają protesty przeciwko Rosjanom

W Chersoniu mężczyzna z flagą ukraińską wsiadł na rosyjski transporter opancerzony.

11:00 Trwają walki na trasie ewakuacji z Mariupola

Trwają walki w obwodzie zaporoskim Ukrainy, na trasie ewakuacji cywilów z Mariupola - poinformował w sobotę szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Toczą się rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie zawieszenia broni - dodał.

10:59 Pociągi W Ukrainie jeżdżą bez świateł

Niewiele widziałam w nocy przez okno, bo pociągi jadą bez świateł. Poruszają się wolniej i omijają niebezpieczne miejsca - relacjonuje 33-letnia Jana z Dniepru, która dotarła do punktu recepcyjnego w Zamościu (Lubelskie). Na Ukrainie zostali jej rodzice i chłopak.

