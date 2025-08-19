Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Białym Domu długo rozmawiali na temat ukraińskich terytoriów. Prezydent Ukrainy podczas spotkania w Waszyngtonie zaznaczył jednak, że ta kwestia pozostanie sprawą do omówienia między nim a Władimirem Putinem.

Wołodymyr Zełenski ocenił wynik poniedziałkowych rozmów jako "dobry" / AARON SCHWARTZ / POOL / PAP/EPA

O spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa, a także europejskich przywódców szczegółowo piszemy szczegółowo TUTAJ .

Po rozmowach ukraiński prezydent odpowiadał na pytania dziennikarzy. Zełenski zaznaczył, że ma za sobą najlepsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jesteśmy pewni, że wojna się zakończy. Jest to dla nas bardzo ważne, by to nie była przerwa w walkach, tylko prawdziwy pokój, który można ochronić gwarancjami bezpieczeństwa naszych partnerów - powiedział.

Gwarancje bezpieczeństwa za zakupy warte 100 mld dolarów?

Zaznaczył, że jednym z tematów poniedziałkowych rozmów z Trumpem i grupą europejskich liderów były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju. To kluczowa kwestia na początku drogi ku zakończeniu wojny - dodał. Zaznaczył, że USA wysyłają sygnał, iż będą uczestnikiem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że jest polityczna wola w tej sprawie. Uważam, że to duży krok naprzód - ocenił.

Przywódcę zapytano też o publikację dziennika "The Financial Times", który napisał w poniedziałek, że Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dolarów ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu pokoju z Rosją. Zełenski zapowiedział, że w ciągu dziesięciu dni powinny pojawić się szczegóły dotyczące gwarancji bezpieczeństwa od partnerów dla Ukrainy.

Powrót ukraińskich dzieci

W Białym Domu rozmawiano również o powrocie do kraju wywiezionych przez Rosję ukraińskich dzieci oraz o wymianie jeńców - wojskowych, cywilnych i więźniów politycznych - w formacie wszyscy na wszystkich. Trump ma w tym wesprzeć Zełenskiego. Przypomnijmy, że list do Władimira Putina w sprawie przymusowo przesiedlonych do Rosji ukraińskich dzieci napisała Melania Trump .

Terytoria i spotkania z Putinem

Prezydent zaznaczył, że przeprowadził też z Trumpem długą rozmowę o ukraińskim terytorium, a strona amerykańska przygotowała na spotkanie mapę Ukrainy przedstawiającą aktualną sytuację na froncie. Zełenski oznajmił, że kwestia terytorium pozostanie sprawą między nim a Putinem.