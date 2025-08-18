Tuż po godz. 21:00 czasu polskiego rozpoczęło się spotkanie prezydentów USA Donalda Trumpa i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami europejskimi w Białym Domu. "Będziemy szczęśliwi, jeśli Trump przybędzie na spotkanie z udziałem Rosji" - powiedział Zełenski. "Amerykańska chęć zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to duży krok i przełom"- dodał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. "Spotkanie jest symboliczne, bo pokazuje Team Europę i Team USA pomagające Ukrainie" - skwitował prezydent Finlandii Alexander Stubb. Po ponad godzinie Trump przerwał spotkanie, by zadzwonić do Władimira Putina. Rozmowy były potem kontynuowane w innym formacie.

  • Po godz. 21:00 czasu polskiego rozpoczęło się spotkanie prezydentów USA Donalda Trumpa i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami europejskimi w Białym Domu. 
  • Tematem spotkania było uzgodnienie kroków ku pokojowi na Ukrainie, która od 2022 r. broni się przed rosyjską agresją na pełną skalę.
  • Jeśli to dobrze rozegramy, możemy to zakończyć. I musimy to zakończyć. Musimy zakończyć zabijanie, niszczenie ukraińskiej infrastruktury - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
  • Prezydent USA Donald Trump przerwał poniedziałkowe spotkanie z europejskimi liderami w Białym Domu, by zadzwonić do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina - podał niemiecki "Bild". 
  • Rozmowy zostały potem wznowione

Zobacz również:

Dzisiaj w Białym Domu prezydent Donald Trump spotyka się z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim i grupą europejskich liderów. 

Rozmowy dotyczą negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Najpierw Trump rozmawiał z Zełenskim, potem dołączyli europejscy liderzy: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Trump: Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Władimir Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - powiedział prezydent USA Donald Trump na początku spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Szczyt na Alasce utwierdził mnie w przekonaniu, że choć są jeszcze trudne kwestie, to porozumienie jest w zasięgu ręki. I wierzę, że prezydent Putin, podejmując bardzo ważny krok, zgodził się, że Rosja zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. To jeden z kluczowych punktów, które musimy rozważyć i będziemy to rozważać przy stole negocjacyjnym: kto będzie robić co - oświadczył Trump na początku spotkania w sali wschodniej Białego Domu.

Zapowiedział też dyskusje o wymianie terytorium z Rosją, opartej na obecnej linii kontaktu. Wyraził też przekonanie, że Putin chce pokoju i że zamierza omówić z nim tuż po piątkowym spotkaniu możliwe spotkanie trójstronne. 

Ocenił, że w ciągu 1-2 tygodni przekonamy się, czy doprowadzi to do zakończenia walk.

Telefon do Putina

Jak się okazało, Donald Trump jeszcze w czasie spotkania z europejskimi liderami postanowił skontaktować się z rosyjskim dyktatorem

"Bild" poinformował, że ameryakńśki prezydent przerwał spotkanie i zadzwonił do Putina. Rozmowy z europejskimi przywódcami zostały potem wznowione, ale w innym formacie - podało BBC. 

Rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow poinformował z kolei, że spotkanie z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, oraz grupy przywódców europejskich zakończyło się, zaznaczył jednocześnie, że liderzy pozostali w Białym Domu, by kontynuować rozmowy. 

Możliwe, że będą trwać w innym formacie.

Liderzy NATO i KE zadowoleni z rozmów o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Liderzy NATO i KE, Mark Rutte i Ursula von der Leyen w poniedziałek podczas spotkania w Białym Domu wyrazili zadowolenie z tego, że USA zasygnalizowały chęć zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Dobrze, że mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa podobnych do art. 5 NATO - oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej podczas spotkania w Białym Domu z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, oraz grupy europejskich liderów. Dodała, że jednym z priorytetów negocjacji powinna być sprawa ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji. Dzieci powinny wrócić na Ukrainę, do ich rodzin - zaapelowała.

Sekretarz generalny NATO ocenił z kolei, że amerykańska chęć zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - to duży krok i przełom, który robi ogromną różnicę.

Jeśli to dobrze rozegramy, możemy to zakończyć. I musimy to zakończyć. Musimy zakończyć zabijanie, niszczenie ukraińskiej infrastruktury - powiedział Mark Rutte.

Merz: Nie wyobrażam sobie kolejnego spotkania bez zawieszenia broni

Nie wyobrażam sobie, by następne spotkanie odbyło się bez zawieszenia broni. Pracujmy nad tym i nałóżmy presję na Rosję. Bo wiarygodność tego procesu, tego przedsięwzięcia, które podejmujemy dzisiaj, zależy co najmniej od od zawieszenia broni - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz, dodając, że mówi o spotkaniu trójstronnym między Putinem, Zełenskim i Trumpem.

Wezwanie Merza do zawieszenia broni powtórzył też prezydent Francji Emmanuel Macron, podkreślając, że wszyscy przywódcy popierają ten postulat. 

Prezydent Ukrainy i przywódcy przybyli do Waszyngtonu po rozmowach Trumpa z dyktatorem Rosji Władimirem Putinem w ostatni piątek na Alasce. Więcej o tym piszemy TUTAJ>>>

Tematem spotkania było uzgodnienie kroków ku pokojowi na Ukrainie, która od 2022 r. broni się przed rosyjską agresją na pełną skalę.