Trump: Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Władimir Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - powiedział prezydent USA Donald Trump na początku spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Szczyt na Alasce utwierdził mnie w przekonaniu, że choć są jeszcze trudne kwestie, to porozumienie jest w zasięgu ręki. I wierzę, że prezydent Putin, podejmując bardzo ważny krok, zgodził się, że Rosja zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. To jeden z kluczowych punktów, które musimy rozważyć i będziemy to rozważać przy stole negocjacyjnym: kto będzie robić co - oświadczył Trump na początku spotkania w sali wschodniej Białego Domu.

Zapowiedział też dyskusje o wymianie terytorium z Rosją, opartej na obecnej linii kontaktu. Wyraził też przekonanie, że Putin chce pokoju i że zamierza omówić z nim tuż po piątkowym spotkaniu możliwe spotkanie trójstronne.

Ocenił, że w ciągu 1-2 tygodni przekonamy się, czy doprowadzi to do zakończenia walk.

Telefon do Putina

Jak się okazało, Donald Trump jeszcze w czasie spotkania z europejskimi liderami postanowił skontaktować się z rosyjskim dyktatorem.

"Bild" poinformował, że ameryakńśki prezydent przerwał spotkanie i zadzwonił do Putina. Rozmowy z europejskimi przywódcami zostały potem wznowione, ale w innym formacie - podało BBC.

Rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow poinformował z kolei, że spotkanie z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, oraz grupy przywódców europejskich zakończyło się, zaznaczył jednocześnie, że liderzy pozostali w Białym Domu, by kontynuować rozmowy.

Możliwe, że będą trwać w innym formacie.

Liderzy NATO i KE zadowoleni z rozmów o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Liderzy NATO i KE, Mark Rutte i Ursula von der Leyen w poniedziałek podczas spotkania w Białym Domu wyrazili zadowolenie z tego, że USA zasygnalizowały chęć zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Dobrze, że mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa podobnych do art. 5 NATO - oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej podczas spotkania w Białym Domu z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, oraz grupy europejskich liderów. Dodała, że jednym z priorytetów negocjacji powinna być sprawa ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji. Dzieci powinny wrócić na Ukrainę, do ich rodzin - zaapelowała.

Sekretarz generalny NATO ocenił z kolei, że amerykańska chęć zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - to duży krok i przełom, który robi ogromną różnicę.

Jeśli to dobrze rozegramy, możemy to zakończyć. I musimy to zakończyć. Musimy zakończyć zabijanie, niszczenie ukraińskiej infrastruktury - powiedział Mark Rutte.

Merz: Nie wyobrażam sobie kolejnego spotkania bez zawieszenia broni

Nie wyobrażam sobie, by następne spotkanie odbyło się bez zawieszenia broni. Pracujmy nad tym i nałóżmy presję na Rosję. Bo wiarygodność tego procesu, tego przedsięwzięcia, które podejmujemy dzisiaj, zależy co najmniej od od zawieszenia broni - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz, dodając, że mówi o spotkaniu trójstronnym między Putinem, Zełenskim i Trumpem.

Wezwanie Merza do zawieszenia broni powtórzył też prezydent Francji Emmanuel Macron, podkreślając, że wszyscy przywódcy popierają ten postulat.

Prezydent Ukrainy i przywódcy przybyli do Waszyngtonu po rozmowach Trumpa z dyktatorem Rosji Władimirem Putinem w ostatni piątek na Alasce. Więcej o tym piszemy TUTAJ>>>

Tematem spotkania było uzgodnienie kroków ku pokojowi na Ukrainie, która od 2022 r. broni się przed rosyjską agresją na pełną skalę.





