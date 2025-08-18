Tuż po godz. 21:00 czasu polskiego rozpoczęło się spotkanie prezydentów USA Donalda Trumpa i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami europejskimi w Białym Domu. "Będziemy szczęśliwi, jeśli Trump przybędzie na spotkanie z udziałem Rosji" - powiedział Zełenski. "Amerykańska chęć zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to duży krok i przełom"- dodał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. "Spotkanie jest symboliczne, bo pokazuje Team Europę i Team USA pomagające Ukrainie" - skwitował prezydent Finlandii Alexander Stubb. Po ponad godzinie Trump przerwał spotkanie, by zadzwonić do Władimira Putina. Rozmowy były potem kontynuowane w innym formacie.
- Tematem spotkania było uzgodnienie kroków ku pokojowi na Ukrainie, która od 2022 r. broni się przed rosyjską agresją na pełną skalę.
- Jeśli to dobrze rozegramy, możemy to zakończyć. I musimy to zakończyć. Musimy zakończyć zabijanie, niszczenie ukraińskiej infrastruktury - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
- Prezydent USA Donald Trump przerwał poniedziałkowe spotkanie z europejskimi liderami w Białym Domu, by zadzwonić do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina - podał niemiecki "Bild".
- Rozmowy zostały potem wznowione
Najpierw Trump rozmawiał z Zełenskim, potem dołączyli europejscy liderzy: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.