Po tygodniach ciszy na linii Kijów-Waszyngton szykuje się pierwsze od dawna spotkanie na wysokim szczeblu. Główny ukraiński negocjator Rustem Umierow ma w najbliższych dniach udać się do Miami na rozmowy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem.

Źródła Bloomberga nie podały szczegółów planowanych rozmów, lecz będzie to pierwszy znany kontakt na wysokim szczeblu między Kijowem a Waszyngtonem od kilku tygodni. Negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą utknęły w martwym punkcie po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej operacji militarnej przeciwko Iranowi.

Ostatnie rozmowy nie przyniosły przełomu

Ostatnia bezpośrednia runda rozmów amerykańsko-ukraińskich odbyła się w Miami 21-22 marca. Uczestniczyła w niej szeroka delegacja ukraińska z udziałem m.in. Umierowa, szefa Biura Prezydenta Kyryła Budanowa oraz szefa frakcji parlamentarnej Dawida Arachamii. Ze strony amerykańskiej obecni byli Witkoff i zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner. W rozmowach nie uczestniczyła strona rosyjska.

Zaplanowane na 5 marca spotkanie w Abu Zabi zostało wcześniej odwołane po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran.

Witkoff woli odwiedzać Rosję

W niedawnym wywiadzie dla Bloomberga prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że zaprosił zarówno Witkoffa, jak i Kushnera na Ukrainę, jednak wizyta nie została potwierdzona. Witkoff od marca 2025 roku był w Moskwie osiem razy, ale ani razu nie odwiedził Kijowa.

Ambasadorka Ukrainy w Waszyngtonie mówiła mediom pod koniec kwietnia, że choć Witkoff wiele razy miał złożyć wizytę w Ukrainie, nigdy to się nie udało, choć wyraziła nadzieję, że "w końcu" to się uda.

Informacja o planowanym spotkaniu pojawia się w kontekście odrzucenia przez Ukrainę rosyjskiej propozycji tymczasowego rozejmu z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. Stało się to po tym, jak Moskwa naruszyła ogłoszone przez stronę ukraińską środowe zawieszenie broni.