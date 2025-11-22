Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i sekretarz stanu USA Marco Rubio mają reprezentować Stany Zjednoczone na niedzielnym spotkaniu w Genewie dotyczącym planu pokojowego dla Ukrainu - podaje Reuters, powołując się na amerykańskie źródła. Swoich przedstawicieli wysyła też Europa, nikogo z Rosji nie będzie.

Steve Witkoff i Marco Rubio mają pojawić się w Genewie / LUDOVIC MARIN / POOL / PAP/EPA

W Genewie spotkają się doradcy bezpieczeństwa narodowego E3 (Wielka Brytania, Francja, Niemcy), przedstawiciele Ukrainy, UE i USA; Rosja nie weźmie udziału.

Europejczycy mieli przekazać szkic nowego planu pokojowego.

Ukraiński prezydent opublikował skład ukraińskiej delegacji na rozmowy pokojowe, na czele z Andrijem Jermakiem.

Axios ujawnił, że plan pokojowy USA-Rosja zakłada m.in. rezygnację Ukrainy z NATO, ograniczenie armii i oddanie części terytorium Rosji.

W Genewie w Szwajcarii odbędzie się spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego nieformalnej grupy E3 Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Rosja ma nie brać udziału w tym spotkaniu. Zamiast tego Amerykanie chcą rozmawiać z Moskwą.

Jest szkic nowego planu pokojowego?

Agencja Reutera podaje też, że Europejczycy wysłali już ukraińskiej i amerykańskiej administracji szkic nowego planu pokojowego, który opiera się na propozycji USA. Ma być wiele zmian, które nie są aż tak niekorzystne dla Ukrainy, jak dokument USA przygotowany z Rosją.

Teraz skupiamy się na rozmowach w Genewie dotyczących Ukrainy i na tym, czy możemy osiągnąć postęp - stwierdził Keir Starmer na szczycie G20 w RPA. Przyznał też, że spodziewa się rozmowy z Donaldem Trumpem w nadchodzących dniach.

Europejscy przywódcy o planie

Na szczycie G20 odbywającym się w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, przywódcy Europejscy wypracowali wspólne oświadczenie, które jest odpowiedzią na 28-punktowy plan przedstawiony przez USA. W dokumencie podkreślili, że jest on bazą, wymagającą dalszej pracy.

W sobotę na stronie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego opublikowano dekret ze składem delegacji na rozmowy o porozumieniu pokojowym. Na jej czele stanął szef kancelarii prezydenckiej Andrij Jermak. Znajdzie się też w niej sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Rustem Umierow.

Oprócz Umierowa znajdują się w niej także m.in. szef wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow, szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow, naczelnik Służby Wywiadu Zagranicznego Ołeh Iwaszczenko i wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłycia.

28 punktów

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

Zełenski oświadczył, że nie zdradzi Ukrainy, tak jak nie zdradził jej w lutym 2022 r. Teraz jest jeden z najtrudniejszych momentów naszej historii. Teraz Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem: albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera. Albo trudne 28 punktów, albo niezwykle ciężka zima - najcięższa- oraz dalsze ryzyka. Życie bez wolności, godności i sprawiedliwości. I żebyśmy wierzyli temu, kto zaatakował już dwa razy. Będą od nas oczekiwać odpowiedzi - oznajmił w piątek w przemówieniu szef państwa ukraińskiego.

