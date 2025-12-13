Pokój na Ukrainie nie jest odległy - stwierdził w sobotę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Polityk powiedział to, wracając z wizyty w Turkemistanie, gdzie w piątek spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Erdogan wyraził nadzieję na omówienie planu pokojowego z liderem USA Donaldem Trumpem – informuje agencja Anadolu.

Erdogan po spotkaniu z Putinem: pokój na Ukrainie nie jest odległy / Mustafa Kaya/Xinhua News / East News

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan po spotkaniu z Władimirem Putinem stwierdził, że pokój na Ukrainie nie jest odległy i planuje omówić inicjatywę pokojową z prezydentem USA.

Erdogan ostrzegł Rosję i Ukrainę przed eskalacją konfliktu na Morzu Czarnym, podkreślając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

Turecki przywódca zaproponował ograniczone zawieszenie broni obejmujące porty i obiekty energetyczne, co miałoby przynieść praktyczne korzyści obu stronom konfliktu.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Erdogan spotkał się z Putinem w piątek w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie, na międzynarodowym forum poświęconym pokojowi, które miało uczcić 30-lecie uznania tego środkowoazjatyckiego państwa przez ONZ za kraj neutralny. Turecki przywódca powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami w czasie lotu powrotnego, że "pokój na Ukrainie nie jest odległy".

Prezydent Turcji ostrzegł obie strony konfliktu, rosyjską i ukraińską, przed atakami na Morzu Czarnym. Wypowiedź Erdogana nastąpiła kilka godzin po tym, gdy tureckie statki zostały uszkodzone w wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie odeskim na południu Ukrainy.

Morze Czarne nie powinno być postrzegane jako obszar konfrontacji. Nie przyniosłoby to korzyści ani Rosji, ani Ukrainie. Wszyscy potrzebują bezpiecznej żeglugi na Morzu Czarnym - podkreślił Erdogan.

W piątek, bezpośrednio po rozmowie z rosyjskim przywódcą, biuro prezydenta Erdogana oświadczyło, że podpowiedział on Putinowi pomysł wprowadzenia ograniczonego rozejmu na Ukrainie. Zawieszenie broni miałoby obejmować porty i obiekty energetyczne.

"Prezydent oświadczył, że wysiłki zmierzające do zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej sprawiedliwym i trwałym pokojem są ważne, i wierzy, że postęp można osiągnąć w obszarach, które przyniosą praktyczne korzyści obu stronom.

Korzystne mogłoby być ograniczone zawieszenie broni, obejmujące obiekty energetyczne i porty" - przekazało biuro ds. komunikacji prezydenta Turcji.