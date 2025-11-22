W najbliższych dniach w Szwajcarii rozpoczną się konsultacje między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi dotyczące możliwego porozumienia pokojowego w związku z rosyjską agresją – poinformował sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Rustem Umierow. Jak podkreślił, Ukraina przystępuje do rozmów z jasnym zrozumieniem własnych interesów, a celem spotkań jest uzgodnienie wizji dalszych działań.
- W Szwajcarii odbędą się konsultacje Ukrainy i USA w sprawie możliwego porozumienia pokojowego, a Kijów podkreśla, że będzie bronić swoich interesów i działać odpowiedzialnie.
- Amerykański 28-punktowy plan pokojowy zakłada m.in. rezygnację Ukrainy z NATO, ograniczenie armii i oddanie części terytorium Rosji, czemu prezydent Zełenski stanowczo się sprzeciwia.
- Przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, UE, Japonii i Kanady omawiają amerykańską propozycję, a jednocześnie trwają prace nad alternatywnym planem pokojowym z udziałem Ukrainy i państw europejskich.
Umierow zaznaczył, że Kijów docenia zaangażowanie strony amerykańskiej i jej gotowość do rzeczowej rozmowy o pokoju. Zapewnił, że Ukraina będzie działać odpowiedzialnie i konsekwentnie, zgodnie z wymogami swojego bezpieczeństwa narodowego.
W sobotę opublikowano dekret prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z listą członków ukraińskiej delegacji na rozmowy. Na jej czele stanął szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak. W składzie znaleźli się także m.in. szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow, naczelnik Służby Wywiadu Zagranicznego Ołeh Iwaszczenko oraz wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłycia.
Portal Axios ujawnił w tym tygodniu szczegóły 28-punktowego planu pokojowego negocjowanego przez USA i Rosję. Zakłada on m.in. zobowiązanie Ukrainy do nieprzystępowania do NATO, ograniczenie liczebności armii do 600 tys. żołnierzy oraz oddanie Rosji części terytorium.
Prezydent Zełenski w piątkowym wystąpieniu podkreślił, że nie zdradzi Ukrainy, tak jak nie zrobił tego w lutym 2022 r. Zaznaczył, że kraj stoi przed jednym z najtrudniejszych momentów w historii i może być zmuszony do wyboru między utratą godności a ryzykiem utraty kluczowego partnera. "Będą od nas oczekiwać odpowiedzi" - dodał Zełenski.
Stany Zjednoczone oczekują, że Ukraina da odpowiedź ws. plan pokojowego do 27 listopada. Prezydent Trump sugerował jednak, że termin może zostać wydłużony.
W sobotę po południu, na marginesie szczytu G20 w Johannesburgu, przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Unii Europejskiej, Japonii i Kanady mają omówić amerykańską propozycję planu pokojowego dla Ukrainy - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.
Reuters informuje również, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad alternatywną propozycją wobec amerykańskiego planu. W opracowaniu tej inicjatywy mogą wziąć udział także inne kraje europejskie.