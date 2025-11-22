W najbliższych dniach w Szwajcarii rozpoczną się konsultacje między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi dotyczące możliwego porozumienia pokojowego w związku z rosyjską agresją – poinformował sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Rustem Umierow. Jak podkreślił, Ukraina przystępuje do rozmów z jasnym zrozumieniem własnych interesów, a celem spotkań jest uzgodnienie wizji dalszych działań.

Amerykański 28-punktowy plan pokojowy zakłada m.in. rezygnację Ukrainy z NATO, ograniczenie armii i oddanie części terytorium Rosji, czemu prezydent Zełenski stanowczo się sprzeciwia.

Przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, UE, Japonii i Kanady omawiają amerykańską propozycję, a jednocześnie trwają prace nad alternatywnym planem pokojowym z udziałem Ukrainy i państw europejskich.

Umierow zaznaczył, że Kijów docenia zaangażowanie strony amerykańskiej i jej gotowość do rzeczowej rozmowy o pokoju. Zapewnił, że Ukraina będzie działać odpowiedzialnie i konsekwentnie, zgodnie z wymogami swojego bezpieczeństwa narodowego.

W sobotę opublikowano dekret prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z listą członków ukraińskiej delegacji na rozmowy. Na jej czele stanął szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak. W składzie znaleźli się także m.in. szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow, naczelnik Służby Wywiadu Zagranicznego Ołeh Iwaszczenko oraz wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłycia.

Najnowszy plan pokojowy

Portal Axios ujawnił w tym tygodniu szczegóły 28-punktowego planu pokojowego negocjowanego przez USA i Rosję . Zakłada on m.in. zobowiązanie Ukrainy do nieprzystępowania do NATO, ograniczenie liczebności armii do 600 tys. żołnierzy oraz oddanie Rosji części terytorium.

Prezydent Zełenski w piątkowym wystąpieniu podkreślił, że nie zdradzi Ukrainy, tak jak nie zrobił tego w lutym 2022 r. Zaznaczył, że kraj stoi przed jednym z najtrudniejszych momentów w historii i może być zmuszony do wyboru między utratą godności a ryzykiem utraty kluczowego partnera. "Będą od nas oczekiwać odpowiedzi" - dodał Zełenski.

Stany Zjednoczone oczekują, że Ukraina da odpowiedź ws. plan pokojowego do 27 listopada. Prezydent Trump sugerował jednak, że termin może zostać wydłużony.

Będzie alternatywa dla planu USA?

W sobotę po południu, na marginesie szczytu G20 w Johannesburgu, przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Unii Europejskiej, Japonii i Kanady mają omówić amerykańską propozycję planu pokojowego dla Ukrainy - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

Reuters informuje również, że Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad alternatywną propozycją wobec amerykańskiego planu. W opracowaniu tej inicjatywy mogą wziąć udział także inne kraje europejskie.