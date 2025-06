Co najmniej 15 ofiar śmiertelnych i 75 rannych - to bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę, przeprowadzonego w nocy z poniedziałku na wtorek. W samym Kijowie zginęło 14 osób, w tym - jak przekazał mer miasta Witalij Kliczko - 62-letni obywatel USA. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał, że był to "jeden z najstraszniejszych ataków" na stolicę Ukrainy.

Co najmniej 14 osób zginęło, a 60 zostało rannych w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku w nocy z poniedziałku na wtorek / GENYA SAVILOV/AFP / East News

W nocy z poniedziałku na wtorek siły rosyjskie przeprowadziły kolejny w ostatnich dniach łączony atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. Tym razem wojska Władimira Putina obrały sobie głównie za cel Kijów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na Telegramie, że był to "jeden z najstraszniejszych ataków" na stolicę Ukrainy. Ukraiński przywódca poinformował, że Rosjanie zaatakowali również - oprócz Kijowa - obwody odeski, zaporoski, czernihowski, żytomierski, kirowohradzki, mikołajowski i kijowski. Dodał, że siły Moskwy wystrzeliły w sumie ponad 440 dronów i 32 pociski. Siły Powietrzne Ukrainy podały, że obronie powietrznej udało się zestrzelić 402 bezzałogowce i 26 pocisków. Telegram Szef państwa ukraińskiego poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej 15 osób, a 75 zostało rannych. Ukraiński resort spraw wewnętrznych doprecyzował, że 14 osób zginęło w Kijowie, a jedna - w Odessie; w stolicy Ukrainy rannych zostało 60 osób, a w Odessie - 10. "Takie ataki to czysty terroryzm. Cały świat, USA i Europa muszą w końcu zareagować w sposób, w jaki cywilizowane społeczeństwo reaguje na terrorystów" - stwierdził Wołodymyr Zełenski. Przypomnijmy, że w nocy z poniedziałku na wtorek, w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, przez niespełna dwie godziny w polskiej przestrzeni powietrznej operowało polskie i sojusznicze lotnictwo. W Kijowie zginął obywatel USA Budynek w Kijowie zniszczony w wyniku rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego (zdjęcie z 17 czerwca 2025 r.) / GENYA SAVILOV/AFP / East News Mer Kijowa Witalij Kliczko informował w nocy z poniedziałku na wtorek, że "wrogie bezzałogowce zbliżają się do miasta z trzech kierunków". "Istnieje również zagrożenie rakietowe" - dodał. Samorządowiec przekazał, że wśród ofiar śmiertelnych jest obywatel USA. "W rejonie sołomiańskim zmarł 62-letni obywatel amerykański, w domu w pobliżu miejsca, w którym lekarze udzielali pomocy rannym" - napisał. Szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko poinformował, że w wielu rejonach miasta wybuchły pożary wzniecone przez spadające odłamki zestrzelonych dronów i rakiet. Telegram Rosja nasiliła ataki Rosja nasiliła w ostatnich dniach do rekordowego poziomu uderzenia na Ukrainę po śmiałym ataku ukraińskich sił specjalnych na rosyjskie bazy lotnictwa wojskowego odległe o tysiące kilometrów od Ukrainy. Przypomnijmy, że w wyniku operacji specjalnej o kryptonimie "Pajęczyna" uszkodzonych bądź zniszczonych zostało ponad 40 rosyjskich maszyn. We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał spotkać się w Kanadzie z prezydentem USA Donaldem Trumpem nas marginesie szczytu G7, ale do tego spotkania najprawdopodobniej nie dojdzie. Biały Dom poinformował bowiem, że przywódca Ameryki opuści szczyt jeszcze w poniedziałek w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.