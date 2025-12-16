Polscy żołnierze nie wezmą udziału w międzynarodowej misji wojskowej wspierającej Ukrainę - jasno zapowiedział premier Donald Tusk po spotkaniu europejskich liderów w Berlinie. Szef rządu podkreślił, że rola Polski w systemie gwarancji bezpieczeństwa będzie inna, ale kluczowa - przede wszystkim logistyczna i związana z obroną wschodniej flanki NATO.

Donald Tusk, Friedrich Merz / IMAGO / East News

Donald Tusk jasno zadeklarował, że polskie wojsko nie weźmie udziału w międzynarodowej misji; Polska ma "inne zadania", przede wszystkim obronę wschodniej flanki NATO.

Premier ujawnił, że Amerykanie zapowiedzieli militarną odpowiedź w razie ponownego ataku Rosji na Ukrainę.

Polska ma być głównym hubem wsparcia dla Ukrainy (m.in. Jasionka, porty, odbudowa), bez nacisków na Kijów w sprawie ustępstw terytorialnych.

Podczas briefingu prasowego Donald Tusk ujawnił ważną deklarację ze strony USA. Jak przyznał, po raz pierwszy usłyszał ją bezpośrednio od amerykańskich negocjatorów.

Ameryka zaangażuje się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy w taki sposób, aby Rosjanie nie mieli wątpliwości, że odpowiedź amerykańska będzie militarna, gdyby ponownie zaatakowali Ukrainę - relacjonował premier.

Jednym z elementów tych gwarancji ma być obecność międzynarodowych sił wspierających Ukrainę. W tej kwestii Donald Tusk postawił jednak sprawę jasno: Polska nie wyśle tam swoich żołnierzy. Wyjaśnił, że wynika to z konkretnych obowiązków naszego kraju.

Polska ma inne zadania. My musimy zabezpieczać wschodnią flankę. Polska będzie kluczowym hubem - nie tylko Jasionka. Także nasze porty, cała logistyka przy odbudowie Ukrainy. Jeśli gwarancje dla Ukrainy mają mieć sens, to Polska będzie siłą rzeczy logistycznie w to zaangażowana - tłumaczył.

Tusk o "przełomie" po szczycie w Berlinie

Z wypowiedzi premiera wynika, że najtrudniejszym punktem rozmów pokojowych pozostaje kwestia ewentualnych ustępstw terytorialnych. Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie w tej sprawie naciskać na Kijów.

To musi być decyzja samych Ukraińców - podkreślił.

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że choć rozmowy przyniosły ważny sygnał polityczny, nie oznacza to jeszcze sukcesu.

To, co jest przełomem, w żadnym wypadku nie jest gwarancją sukcesu, ale przełomem, to fakt, że chyba po raz pierwszy tak wyraźnie było widać, że i Amerykanie, i Europejczycy, i Ukraina są po jednej stronie - powiedział.

Zdaniem Tuska kluczowe jest utrzymanie jedności między Europą, USA i Ukrainą. Jak podkreślił, koniecznością jest, abyśmy wspólnie, razem z Amerykanami i Ukraińcami, zachowali się jak sojusznicy, tak aby Rosjanie widzieli, że nie można wbić klina między te trzy strony. Według premiera tylko taka postawa może skłonić Moskwę do poważnego podejścia do rozmów o pokoju lub choćby czasowym zawieszeniu broni.

Donald Tusk zwrócił też uwagę, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem Polski i całej wschodniej flanki NATO.

Z Berlina płynie więc jasny przekaz: Polska nie będzie wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę, ale odegra jedną z najważniejszych ról w systemie bezpieczeństwa - jako zaplecze logistyczne, transportowe i obronne dla całego regionu.