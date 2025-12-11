Amerykanie chcą, by Rosja po zakończeniu wojny w Ukrainie wróciła do światowej gospodarki. "Wall Street Journal" poinformował, że Waszyngton w załącznikach do propozycji pokojowych dotyczących Ukrainy proponuje przywrócenie dostaw rosyjskiej energii do Europy Zachodniej. To jednak nie wszystko.

USA proponują przywrócenie dostaw rosyjskiej energii do Europy Zachodniej oraz wykorzystanie 200 mld dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy.

Amerykańskie firmy miałyby inwestować w strategiczne sektory Rosji i realizować projekty w Ukrainie, m.in. budowę centrum danych zasilanego przez Zaporoską Elektrownię Jądrową.

Propozycje budzą kontrowersje wśród europejskich sojuszników, którzy obawiają się, że mogą one wzmocnić Rosję gospodarczo i militarnie.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa w minionych tygodniach przekazała europejskim odpowiednikom szereg jednostronicowych dokumentów, przedstawiających amerykańskie spojrzenie na odbudowę Ukrainy i powrót Rosji do światowej gospodarki - donosi "Wall Street Journal".

"Propozycje wywołały zaciętą walkę przy stole negocjacyjnym między Ameryką a jej tradycyjnymi sojusznikami w Europie. Jej wynik może znacząco zmienić mapę gospodarczą kontynentu" - czytamy.

Amerykański plan działania został przedstawiony w załącznikach do propozycji pokojowych dotyczących Ukrainy. Dokumenty nie zostały upublicznione, lecz ich treść opisali dziennikowi urzędnicy z USA i Europy.

Amerykańskie plany ws. Ukrainy i Rosji

Załączniki zawierają plany amerykańskich firm, by wykorzystać około 200 miliardów dolarów w zamrożonych rosyjskich aktywach na odbudowę Ukrainy poprzez realizację konkretnych projektów. Przewidziano np. budowę ogromnego centrum danych, które miałoby być zasilane przez Zaporoską Elektrownię Jądrową, okupowaną dziś przez rosyjskie siły.

"WSJ" przypomniał, że przedstawiciele władz europejskich chcieliby wykorzystać rosyjskie zamrożone aktywa zablokowane w europejskich instytucjach do pomocy Ukrainie w zakupie broni oraz do tego, by rząd, któremu zaczyna brakować pieniędzy, mógł dalej funkcjonować.

Amerykańskie firmy miałyby też inwestować w rosyjskie strategiczne sektory, takie jak wydobycie pierwiastków ziem rzadkich i poszukiwanie ropy w regionie Arktyki. Podmioty amerykańskie miałyby też pomóc w przywróceniu dostaw rosyjskiej energii do Europy Zachodniej i reszty świata.

Niepewność w Europie

Część europejskich urzędników, którzy widzieli dokumenty, przekazała, że nie była pewna, czy traktować niektóre z propozycji poważnie. Jeden z rozmówców porównał je do pomysłu Donalda Trumpa na budowę riwiery w Strefie Gazy. Inny, odnosząc się do kwestii rosyjskiej energii, powiedział, że jest to gospodarcza wersja "Jałty".

Europejscy urzędnicy obawiają się, że takie podejście dałoby Rosji chwilę odpoczynku, którego potrzebuje, aby pobudzić gospodarkę i wzmocnić swoją pozycję militarną.