Wśród ośmiorga zabitych w rosyjskim ataku rakietowym na Kramatorsk jest troje nastolatków. Przedstawiciele władz w Kijowie wyrażają oburzenie wypowiedziami węgierskiego premiera Victora Orbana, który zakwestionował suwerenność Ukrainy. Prezydent Litwy wezwał do uproszczenia drogi Ukrainy do NATO. Zapraszamy na relację z wydarzeń w 490. dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym na Kramatorsk 27 czerwca 2023 r. / NATIONAL POLICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

Oswobodzenie kilku miejscowości spod rosyjskiej okupacji "nie było głównym wydarzeniem" podjętej przez Kijów kontrofensywy - stwierdził Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy w rozmowie z "Financial Times".

"Kiedy to się stanie, wszyscy to zobaczycie..." - zapewnił odnosząc się do celów ukraińskiego uderzenia. W ten sposób skomentował doniesienia mediów o powolnych postępach ataku sił zbrojnych Ukrainy prowadzonego przez ufortyfikowane rosyjskie pozycje. Główne rezerwy wojsk ukraińskich, w tym większość brygad niedawno wyszkolone na Zachodzie i wyposażonych w nowoczesne czołgi i pojazdy opancerzone, nie zostały jeszcze wykorzystane w operacji - stwierdził Reznikow.

Generał Siergiej Surowikin, zastępca dowódcy rosyjskich operacji wojskowych na Ukrainie, prawdopodobnie wiedział z wyprzedzeniem, że szef najemników Jewgienij Prigożyn planuje bunt - podał we wtorek "New York Times"

Gazeta zacytowała amerykańskich urzędników mających dostęp do danych wywiadowczych USA w tej sprawie.

Wśród zabitych w Kramatorsku jest troje dzieci w wieku 12, 15 i 17 lat - podają źródła.