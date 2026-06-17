​Śląska Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła jeden z największych w ostatnich latach mechanizmów wyłudzeń podatku VAT. W procederze uczestniczyły dziesiątki firm z Polski i zagranicy, a szacowane uszczuplenia sięgają blisko 800 milionów złotych.

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Wykryto nowy, zaawansowany mechanizm wyłudzeń podatku VAT w branży kosmetycznej.

W proceder zaangażowane były dziesiątki firm z Polski, krajów UE oraz spoza Unii.

Straty Skarbu Państwa szacowane są na około 800 mln zł.

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Eksperci Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego po wielu miesiącach analiz wykryli nowy model wyłudzeń podatku VAT, w który zaangażowane były zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne. Przestępcy stworzyli rozbudowaną strukturę gospodarczą, której celem było ukrycie rzeczywistego przebiegu transakcji i utrudnienie wykrycia nieprawidłowości przez organy podatkowe.

Sztuczne firmy i wirtualne biura

Jak ustalił nasz reporter Marcin Buczek, to był dobrze zorganizowany mechanizm pozwalający wyłudzać podatek VAT. Funkcjonowało w nim kilkadziesiąt sztucznie utworzonych firm, tak zwanych "słupów". Zakładano je w całym kraju, ale firmy te nie prowadziły żadnej działalności, nie zatrudniały pracowników, nie miały majątku, a ich rzekome siedziby mieściły się w wirtualnych biurach.

Funkcje kierownicze pełnili tam między innymi obcokrajowcy, ale w rzeczywistości ich rolą było jedynie reprezentowanie spółek. Wszystko było zaplanowane tak, aby stworzyć pozory rzeczywistej działalności oraz prawdziwego przepływu towarów i dokumentów pomiędzy poszczególnymi firmami.

Szeroko zakrojone kontrole i blokady rachunków

Śląski Urząd Celno-Skarbowy objął kontrolą 38 podmiotów zaangażowanych w proceder na różnych etapach - od "słupów", przez podmioty buforowe, po beneficjentów osiągających korzyści finansowe. Do tej pory zakończono 24 kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę 534 mln zł. Na wniosek urzędu zablokowano rachunki bankowe czterech firm, na których zabezpieczono ponad 865 tys. euro i 50 tys. zł.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach podkreśla, że działania śledcze są kontynuowane. Trwa ustalanie pełnego zakresu działalności wszystkich podmiotów zamieszanych w sprawę, identyfikacja osób odpowiedzialnych za organizację procederu oraz zabezpieczanie należności Skarbu Państwa.