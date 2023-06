Ukraina zwycięży mimo rosyjskiej agresji; bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo nas wszystkich - powiedział prezydent Andrzej Duda, który składa dziś niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. To piąta wizyta Dudy w Ukrainie od rozpoczęcia wojny.

Prezydent Andrzej Duda / Marek Borawski/Kancelaria Prezydenta /

Polska i Litwa czynią wszystko, by nadchodzący szczyt NATO w Wilnie przyniósł klarowną perspektywę członkostwa Ukrainy w Sojuszu - oświadczył Duda, który przybył do Kijowa wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Duda o członkostwie Ukrainy w NATO

Głęboko w to wierzymy i wszystko czynimy, aby ten szczyt był szczytem rzeczywiście decyzyjnym, aby wzmocnił bezpieczeństwo naszej części Europy, bo głęboko wierzymy, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo nas wszystkich - powiedział Duda.

Szef państwa oświadczył, że wzmocnienie NATO w naszej części Europy leży w interesie wszystkich państw regionu.

To są nasze wspólne interesy, aby NATO w naszej części Europy było jak najsilniejsze, a w miarę w niedalekiej przyszłości, by Ukraina stała się także pełnoprawną częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, jedną z armii Sojuszu objętą artykułem 5. Traktatu. Będziemy czynili wszystko, aby w miarę możliwości jak najszybciej to się stało - podkreślił prezydent.

Dziękuję naszym najważniejszym sojusznikom - Polsce i Litwie - za pomoc - podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, dodając też, że dziękuje tym krajom za przyjęcie ukraińskich uchodźców.

Andrzej Duda z piątą wizytą w Kijowie w czasie wojny

"Prezydent Andrzej Duda z wizytą Kijowie. Rozmowy z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim są związane z uczczeniem ukraińskiego Dnia Konstytucji, a także konsultacjami dotyczącymi obecnej sytuacji na froncie, w tym groźby rosyjskiego zamachu za Zaporoską Elektrownie Atomową. Poruszony zostanie również temat przygotowań do lipcowego Szczytu NATO" - podała wcześniej Kancelaria Prezydenta na Twitterze.

Ambasador RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski poinformował, że - zgodnie z ustaloną praktyką - wizyta Dudy w Kijowie została notyfikowana Sekretarzowi Generalnemu ONZ Antonio Guterresowi.