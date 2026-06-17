Szybowiec wylądował awaryjnie w pobliżu miejscowości Władysławowo w powiecie ciechanowskim na Mazowszu - informuje Magdalena Grajnert, dziennikarka RMF FM. Pilotowi nic się nie stało.
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Pilot szybowca był zmuszony do awaryjnego lądowania we Władysławowie koło Ciechanowa. Posadził maszynę na ziemi - na polu, i opuścił ją o własnych siłach.
Ratownicy zbadali mężczyznę, nie było konieczności przewiezienia go do szpitala.
W czasie lądowania uszkodzeniu uległ kadłub szybowca.
Przed kilkunastoma dniami do tragicznego wypadku szybowca doszło na lotnisku w Bielsku-Białej. 8 czerwca szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. W kabinie była kursantka w wieku około 30 lat i instruktor w wieku około 50 lat. Kobieta zginęła.