Szybowiec wylądował awaryjnie w pobliżu miejscowości Władysławowo w powiecie ciechanowskim na Mazowszu - informuje Magdalena Grajnert, dziennikarka RMF FM. Pilotowi nic się nie stało.

Awaryjne lądowanie szybowca we Władysławowie na Mazowszu. / KP PSP Ciechanów /

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Pilot szybowca był zmuszony do awaryjnego lądowania we Władysławowie koło Ciechanowa. Posadził maszynę na ziemi - na polu, i opuścił ją o własnych siłach.

Ratownicy zbadali mężczyznę, nie było konieczności przewiezienia go do szpitala.

W czasie lądowania uszkodzeniu uległ kadłub szybowca.