"Rozmawialiśmy o tym, jak Francja może wesprzeć społeczeństwo obywatelskie w Rosji i poza nią w walce z (Władimirem) Putinem i jego dyktaturą" - relacjonowała. Nawalna zapewniła, że Macron "rozumie, iż w Rosji jest wielu ludzi sprzeciwiających się wojnie (z Ukrainą), którym potrzebna jest pomoc i wsparcie".

14:15

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że śmierć poniosło co najmniej 550 dzieci, a ponad 1360 zostało rannych - podała ukraińska prokuratura generalna w sobotę, w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Tego samego dnia ośmioro dzieci odniosło obrażenia w rosyjskim ostrzale miasta Bałaklija w obwodzie charkowskim.

Telegram

"Co najmniej 1914 dzieci ucierpiało na Ukrainie w wyniku pełnowymiarowej agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej. Według stanu na ranek 1 czerwca 2024 r., według oficjalnych informacji od prokuratorów ds. nieletnich, 550 dzieci zostało zabitych, a ponad 1364 odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej dzieci ucierpiało m.in. w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim, dniepropietrowskim i kijowskim.

W komunikacie zaznaczono, że 30 maja w Charkowie ranni zostali chłopiec i dziewczynka w wieku 12 lat. W obwodzie charkowskim prokuratorzy prowadzą dochodzenie w sprawie obrażeń u 13 osób podczas sobotniego ataku rakietowego wojsk rosyjskich na Bałakliję. Wśród rannych jest ośmioro dzieci, z których najmłodsze ma 2 lata i 9 miesięcy, a najstarsze 17 lat.

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska na Telegramie zwróciła uwagę w Międzynarodowym Dniu Dziecka, że wyzwaniem na całym świecie jest ochrona dzieci przed wojną.

"W wieku trzech lat czy 17 lat nadal jesteś dzieckiem. Dzieckiem, które ma prawo do rodzicielskiej miłości. Do domu. Do bezpieczeństwa. (...) Każde dziecko w naszym kraju jest dziś pozbawione podstawowego prawa do bezpieczeństwa z powodu naszego sąsiada, który gardzi prawami człowieka. A zadaniem dla nas, dorosłych na całym świecie, jest spełnienie naszej obietnicy: ochrona dzieci, w szczególności przed wojną" - zaznaczyła Zełenska.

Telegram

12:23

Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku w nocy z piątku na sobotę pociski manewrujące trafiły w trzy obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy - poinformował szef wojskowych władz obwodowych Maksym Kozycki. Cztery osoby zostały ranne - dodał.

"Podczas długotrwałego nalotu, który trwał od godz. 3.29 do 6.10, sześć pocisków manewrujących trafiło w trzy obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim. Doszło do zniszczeń" - napisał Kozycki na Telegramie.

10:24

DTEK, największa prywatna firma energetyczna w Ukrainie, zgłosiła "poważne uszkodzenia" w dwóch elektrowniach cieplnych. "Wróg ostrzelał dwie z naszych elektrowni cieplnych. Sprzęt został poważnie uszkodzony. Energetycy pracują obecnie nad usunięciem skutków ataku. To już szósty zmasowany atak na elektrownie DTEK w ciągu 2,5 miesiąca" - czytamy w komunikacie.

Od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji elektrownie cieplne DTEK były ostrzeliwane ponad 180 razy, 51 pracowników firmy zostało rannych, a trzech zginęło w ostrzale.

Wskutek uderzenia sił rosyjskich płonęła infrastruktura krytyczna w obwodzie iwanofrankowskim. "Dziś wróg po raz kolejny uderzył w obiekty infrastruktury krytycznej w regionie.

W konsekwencji ataku wybuchł pożar (który objął powierzchnię) 400 metrów kwadratowych, strażacy szybko go ugasili" - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

10:10

W wielu regionach Ukrainy ogłoszono alert powietrzny w związku z zagrożeniem atakami rakietowymi. Chodzi o południowo-wschodnią część kraju.

08:06

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy 35 z 53 rosyjskich rakiet i 46 z 47 rosyjskich dronów - przekazał ukraiński dowódca sił powietrznych.

Od marca Rosja zintensyfikowała bombardowania ukraińskiej infrastruktury energetycznej co skutkuje przerwami w dostawie prądu i sprawia, że import energii elektrycznej jest na rekordowym poziomie.

06:52

Rosjanie zaatakowali obiekty energetyczne w obwodach zaporoskim, dniepropietrowskim, donieckim, kirowogradzkim i iwanofrankowskim - podaje Ukrainska Pravda. W sobotę wieczorem w Rosji wystartowało sześć bombowców strategicznych Tu-95MS. Około godziny 3:00 wykonali manewry startowe.

06:10

W obwodzie winnickim szczątki drona spadły na obiekt infrastruktury krytycznej. Wybuchł pożar - poinformował Serhij Borzow.