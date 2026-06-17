Moskwa twierdzi, że w obwodzie briańskim doszło do ataku na autobus przewożący dziecięcą drużynę piłkarską z Białorusi. Według rosyjskich władz, pojazd został zaatakowany przez ukraińskiego drona. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba dorosła, a ośmioro pasażerów, w tym sześcioro dzieci, zostało rannych. Ukraina zaprzecza tym doniesieniom.

Atak na autobus z dziećmi z Białorusi w obwodzie briańskim. Są ofiary i ranni - twierdzi strona rosyjska / HANDOUT/AFP/East News / East News

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Do zdarzenia miało dojść, gdy autobus z młodymi sportowcami z Dziecięco-Młodzieżowej Szkoły Sportowej nr 2 w Rzeczycy (Białoruś) jechał na wypoczynek do Gelendżyka (Kraj Krasnodarski). Według informacji przekazanych przez pełniącego obowiązki gubernatora obwodu briańskiego, Jegora Kowalczuka, autobus został zaatakowany przez drona bojowego.

W pojeździe znajdowały się 44 osoby, w tym 28 dzieci. W wyniku ataku zginęła opiekunka, a ośmioro pasażerów, w tym sześcioro dzieci, odniosło obrażenia od odłamków - podaje agencja RIA Nowosti. Stan jednego z dzieci określany jest jako ciężki - lekarze przeprowadzają operację. Pozostałym poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna i psychologiczna.

Oskarżenie o terroryzm

Rosyjski i białoruski Komitet Śledczy wszczęły postępowania w sprawie aktu terrorystycznego. Przedstawiciele władz Białorusi określili atak jako akt terroryzmu i zażądali wyjaśnień od strony ukraińskiej. Do Rosji mają przyjechać białoruscy śledczy, by wspólnie prowadzić dochodzenie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi oraz przedstawiciele partii "Biała Ruś" wezwali do międzynarodowego potępienia ataku. Władze lokalne i kluby sportowe zaoferowały wsparcie rodzinom poszkodowanych, a moskiewscy i białoruscy lekarze zostali skierowani do Briańska - podaje RIA.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała atak "polowaniem na cywilów". Białoruski deputowany Oleg Hajdukiewicz stwierdził, że Ukraina próbuje sprowokować Białoruś i rozszerzyć strefę konfliktu.

Atak na autobus z dziećmi z Białorusi w obwodzie briańskim / HANDOUT/AFP/East News

Stanowisko Ukrainy

Ukraińskie wojsko poinformowało w środę, że rosyjskie oskarżenia o atak ukraińskiego drona na autobus przewożący dziecięcą drużynę piłkarską w rosyjskim obwodzie briańskim są "fałszywe".

"Podkreślamy, że w wskazanym okresie Siły Zbrojne Ukrainy nie używały bezzałogowych statków powietrznych przeciwko celom w obwodzie briańskim" - napisano w cytowanym przez Reutersa oświadczeniu Sztabu Generalnego Ukrainy.



