Armiansk położony jest na Przesmyku Perekopskim na północnym zachodzie Krymu, przez który prowadzi droga lądowa z półwyspu na kontynentalną część Ukrainy.

Źródła, na które powołują się media, wyjaśniły, że rosyjska stacja została zniszczona z użyciem dronów opracowanych przez SBU. Po ataku "środki rozpoznania kosmicznego odnotowały wyłączenie emisji sygnałów stacji".

"Ta operacja specjalna SBU sprawiła, że rosyjska obrona powietrzna stała się ślepa na znacznym odcinku frontu" - powiedziało źródło.

Wcześniej, w niedzielę, ukraiński wywiad wojskowy HUR poinformował, że zaatakował stację radarową dalekiego zasięgu "Woroneż M" znajdującą się w Orsku w obwodzie orenburskim, ponad 1800 km od granicy.

23 maja pojawiły się informacje, że HUR uderzył w inną stację radarową tego typu, "Woroneż DM", w miejscowości Głubokij na terytorium Kraju Krasnodarskiego.

W czwartek "Washington Post" podał, że przedstawiciele administracji USA przekazali Ukrainie, że są zaniepokojeni ostatnimi atakami na radary wczesnego ostrzegania przed rakietami balistycznymi w Rosji. Stany Zjednoczone obawiają się, że mogą one zachwiać "stabilnością strategiczną" między USA i Rosją.

Według dziennika przedstawiciele USA przekazali Ukrainie, że niedawne ataki na rosyjskie radary używane m.in. do wykrywania nadchodzących uderzeń atomowych mogą być destabilizujące i mogą wywołać niepokój Rosji co do intencji USA.

12:44

Groźby Władimira Putina wobec NATO to nic nowego, pojawiają się za każdym razem, gdy dostarczamy wsparcie Ukrainie - powiedział szef Sojuszu Jens Stoltenberg. Powtórzył, że wykorzystywanie przez Ukrainę broni otrzymanej od państw NATO do atakowania celów w Rosji nie czyni z Sojuszu strony konfliktu.

Stoltenberg przed piątkowym posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO w Pradze zapowiedział, że tematem rozmów będzie m.in. zapewnienie Ukrainie stałego wsparcia. Obrady w Pradze służą przygotowaniom do szczytu NATO w lipcu w Waszyngtonie.

12:00

Ukraina i Tajwan były tematami pierwszego od dwóch lat spotkania ministrów obrony USA i Chin.

Pierwsze od ponad dwóch lat spotkanie twarzą w twarz szefów resortów obrony USA i Chin odbyło się w Singapurze w kuluarach międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa Shangri-La Dialogue.

Szef Pentagonu Lloyd Austin w piątkowej rozmowie z ministrem obrony Chin Dongiem Junem mówił m.in. o aktywności chińskiego wojska wokół Tajwanu oraz o wspieraniu przez Pekin rosyjskiego przemysłu obronnego. Dong przestrzegł przed ingerowaniem w wewnętrzne sprawy jego kraju.

10:30

Radosław Sikorski powiedział w piątek w Pradze, że Polska przygotowuje 45. pakiet pomocy dla Ukrainy, a każdy z poprzednich pakietów miał wartość ok. 100 mln euro.

Gdyby inni wzięli z nas przykład, Ukraina mogłaby przejść do ofensywy - podkreślił szef MSZ.

10:25

W Charkowie służby ratunkowe wydobywają spod gruzów kolejnych rannych i zabitych.

Według dotychczasowych ustaleń zginęło pięć osób, wśród 25 rannych są dzieci.