"Mamy, przynajmniej potencjalnie, nową sytuację na Białorusi - obecność Grupy Wagnera. Z danych, którymi w tej chwili dysponujemy, wynika, że będzie to ok. 8 tys. żołnierzy" - mówił Jarosław Kaczyński po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wicepremier poinformował, że w związku z obecnością wagnerowców na Białorusi wschodnia granica Polski zostanie wzmocniona.

Wicepremier Jarosław Kaczyński / Paweł Supernak / PAP Jarosław Kaczyński zauważył, że obecność na Białorusi najemników Grupy Wagnera to element, który "jest groźny dla Ukrainy i Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę". Jest potencjalnie groźny także dla Litwy, no i wreszcie może być groźny dla nas; może oznaczać nową fazę wojny hybrydowej, fazę znacznie trudniejszą niż ta, z którą mieliśmy dotąd do czynienia - mówił wicepremier. Powiedział, że w związku z tym zostały podjęte decyzje wzmacniające naszą granicę wschodnią - zarówno jeżeli chodzi o "przedsięwzięcia doraźne", jak i te, które "będą miały charakter trwały". Wzmocnienie odnosi się zarówno do wzmocnienia sił, które będą tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby została ona zaatakowana - mówił wicepremier. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że choć nie ma oczywiście pewności, iż Polska zostanie zaatakowana, to "polityka bezpieczeństwa jest z natury nastawiona na najczarniejsze scenariusze". Kierując się tą zasadą musieliśmy tego rodzaju decyzję podjąć - dodał. "To są ludzie zdemoralizowani" W konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych wziął udział również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Tak jak dwa lata temu zapewniliśmy bezpieczeństwo na granicy (doszło wówczas do kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią - przyp. red.), (...) tak i teraz została podjęta decyzja o wzmocnieniu granicy - mówił. Szef resortu obrony podkreślił, że choć za bezpieczeństwo na granicy państwowej odpowiada straż graniczna, to jest ona wspomagana przez wojsko polskie. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak / Paweł Supernak / PAP Przypomnę, że ogrodzenie tymczasowe zostało wykonane przez wojska inżynieryjne, teraz mamy już ogrodzenie stałe, ale jest ono także wzmacniane przez patrole wojskowe. Będzie większe natężenie tych działań - związane jest ono z zagrożeniami, jakie niesie za sobą przerzucenie Grupy Wagnera na Białoruś - stwierdził. Zdaniem Mariusza Błaszczaka, wagnerowcy to "ludzie, którzy są doświadczeni w boju, ludzie zdemoralizowani, ale jednocześnie groźni, dlatego że poprzez swoją demoralizację nie szanują jakichkolwiek zasad". Mamy świadomość tych zagrożeń, w związku z tym zostały podjęte odpowiednie decyzje - podkreślił. Zobacz również: Sąd zdecydował ws. dyrektora Teatru Jaracza w Olsztynie

