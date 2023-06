To już piąta wizyta polskiego prezydenta w Ukrainie od rozpoczęcia wojny. Po 24 lutego 2022 r. Andrzej Duda był w Ukrainie: w kwietniu 2022 r. wraz z prezydentami Estonii, Litwy i Łotwy odwiedził m.in. Borodiankę, Irpień i Buczę - podkijowskie miejscowości zniszczone przez rosyjskie wojska, w maju 2022 r. wygłosił orędzie przed Radą Najwyższej Ukrainy, w sierpniu 2022 r. wziął udział w obradach Platformy Krymskiej, a w styczniu 2023 r. uczestniczył w spotkaniu Trójkąta Lubelskiego we Lwowie.

Dzień przed wybuchem wojny Andrzej Duda złożył wizytę w Kijowie razem z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Bunt Grupy Wagnera

W sobotę najemnicy Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Szef najemników Jewgienij Prigożyn, od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego dowodzącą inwazją na Ukrainę, domagał się "przywrócenia sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

W sobotę wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z szefem wagnerowców, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem. Zgodnie z tymi uzgodnieniami Prigożyn miałby przemieścić się na Białoruś. Z kolei najemnicy, jak w poniedziałkowym orędziu powiedział Putin, mieli do wyboru - podpisanie kontraktu z rosyjskim ministerstwem obrony, przenosiny na Białoruś albo powrót do rodzin.