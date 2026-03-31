Estońskie wojsko wykryło kilka dronów w przestrzeni powietrznej kraju. Przedstawiciel sił zbrojnych informuje, że były to najprawdopodobniej ukraińskie bezzałogowce, które zboczyły z kursu podczas ataku na rosyjskie cele w rejonie Zatoki Fińskiej.

We wtorek rano w estońskiej przestrzeni powietrznej wykryto kilka dronów.

Incydent wiązany jest z ukraińskimi atakami na rosyjskie cele w rejonie Zatoki Fińskiej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińskie drony dalekiego zasięgu ponownie - po raz czwarty w ciągu ostatniego tygodnia - zaatakowały Ust-Ługę , gdzie znajduje się jeden z największych rosyjskich portów naftowych nad Morzem Bałtyckim.

W związku z ukraińskim atakiem na obwód leningradzki, władze Łotwy i Estonii ogłosiły w nocy alarm powietrzny. We wtorek estońskie wojsko poinformowało, że nad ranem w przestrzeni powietrznej Estonii wykryto kilka dronów. Żaden z bezzałogowców nie został jednak strącony.

Jest wysoce prawdopodobne, że ukraińskie drony, które brały w tym udział, zboczyły z kursu - powiedział na konferencji prasowej pułkownik Uku Arold, dowódca Departamentu Łączności Strategicznej w Sztabie Generalnym Estońskich Sił Zbrojnych.

Wydane dla mieszkańców ostrzeżenie o zagrożeniu z powietrza zostało odwołane nad ranem.

Takiej sytuacji nie było od dziesięcioleci

Uku Arold podkreślił, że ostrzeżenia są wydawane, ponieważ Ukraina odpowiada atakami na rosyjskie uderzenia w infrastrukturę energetyczną. Estoński wojskowy zaznacza, że ukraińska kampania trwa już dziewiąty dzień z rzędu.

Natężenie działań militarnych w regionie jest niespotykane od 1944 r. - ocenia, zaznaczając jednak, że bezpośrednie ryzyko rozbicia się drona w Estonii jest niskie.

Na konferencji prasowej poinformowano również o znalezieniu szczątków drona na wschód od miasta Tartu, nad jeziorem Pejpus przy granicy z Rosją. Doniesienia o znalezieniu fragmentów dronów w innych miejscach są badane - przekazał Veiko Kommusaar, zastępca szefa policji i straży granicznej.