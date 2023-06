Do dziewięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na Kramatorsk. Nie podajemy do publicznej wiadomości informacji na temat wszystkich sukcesów naszej kontrofensywy - oznajmił minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Przedstawiciele władz w Kijowie wyrażają oburzenie wypowiedziami węgierskiego premiera Victora Orbana, który zakwestionował suwerenność Ukrainy. Zapraszamy na relację z wydarzeń w 490. dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym na Kramatorsk / National police of Ukraine / PAP/EPA

11:24

Wiedzieliśmy, że to kwestia czasu, kiedy ktoś w Rosji rzuci otwarte wyzwanie słabnącemu i tracącemu autorytet Władimirowi Putinowi; szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zrobił to jako pierwszy, ale takich przypadków będzie więcej - ocenił na antenie amerykańskiej stacji CNN szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Jeśli ten bunt trwałby jeszcze przez 48 godzin, to jestem przekonany, że wywarłoby to demoralizujący wpływ na rosyjskie wojska walczące na południu i wschodzie Ukrainy. Niestety, Prigożyn za szybko się poddał i ten efekt upadku morale nie zdołał dotrzeć do okopów (naszych wrogów)" - przyznał szef ukraińskiej dyplomacji.

11:08

Jakość usług medycznych w rosyjskich szpitalach polowych na okupowanych terenach Ukrainy, a także w placówkach służby zdrowia w pobliżu granicy z tym krajem jest fatalna; można odnieść wrażenie, że państwo interesuje się uczestnikami wojny tylko do momentu, gdy zostaną ranni - powiadomił we wtorek niezależny rosyjski portal Insider.

Brak lekarstw, materiałów opatrunkowych i najbardziej podstawowego wyposażenia. Wszystko zapisywane ręcznie, jak przed wiekami, ponieważ nie ma komputerów. Pomoc otrzymywana wyłącznie od wolontariuszy, a nie od państwowych instytucji - tak wygląda rzeczywistość rosyjskich szpitali nie tylko w pobliżu frontu, ale też np. w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim - czytamy na łamach serwisu.

"Na każdego chorego przypada od 40 minut do godziny. (...) Ludzie zajmują kolejkę jeszcze przed godzinami pracy (szpitala). Czekają przez cały dzień i nie są przyjmowani" - relacjonowała jedna z mieszkanek Biełgorodu, cytowana przez Insider.

10:59

Zapewniam, że w ciągu dwóch lat Polska będzie miała najsilniejszą armię lądową w Europie - powiedział w Toruniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że jeszcze dziś jedzie do Szczecina, gdzie będą wyładowywane pierwsze czołgi Abrams.

Minister Błaszczak uczestniczy w Toruniu w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w konferencji "Trzy Filary Bezpieczeństwa — militarny, energetyczny, żywnościowy".

"Warunkiem rozwoju naszego kraju jest bezpieczeństwo. [...] Chcemy pokoju, ale jeżeli go chcemy, musimy szykować się do wojny. W związku z tym wzmacniamy Wojsko Polskie w odróżnieniu od tych, którzy rządzili do 2015 roku" - powiedział szef MON.

10:44

Do dziewięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na Kramatorsk. W gruzach znaleziono ciało chłopca - podaje Reuters. Rannych zostało 60 osób.

10:02

Uszkodzenie przez ukraińskie wojska mostu czonharskiego, który łączy Krym z obwodem chersońskim, znacząco skomplikowało zaopatrzenie rosyjskich wojsk na okupowanych terenach Ukrainy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, wczesnym rankiem 22 czerwca ukraińskie siły zbrojne uderzyły w drogowy most czonharski, który jest jedną z dwóch głównych dróg zaopatrzenia między Krymem a Chersoniem.

Wskazano, że mostem tym wiedzie najbardziej bezpośrednia trasa między rosyjskim centrum logistycznym w Dżankoj na Krymie a zaporoskim sektorem frontu, gdzie Rosja broni się obecnie przed dużą ukraińską ofensywą. Tymczasowe zamknięcie trasy spowodowało, że ważne rosyjskie konwoje logistyczne potrzebowały co najmniej 50 proc. więcej czasu, aby dotrzeć na front alternatywnymi drogami.

"Doniesienia pokazują, że rosyjskie władze prawie na pewno zbudowały w ciągu 24 godzin od ataku most pontonowy jako przeprawę zastępczą; jest wysoce prawdopodobne, że przeprawy są ograniczone wyłącznie do ruchu wojskowego. Szybkość, z jaką zbudowano alternatywną przeprawę, potwierdza, jak ważna jest ta trasa dla rosyjskich wysiłków wojskowych na okupowanych terenach Ukrainy" - napisano.

09:48

Nie podajemy do publicznej wiadomości informacji na temat wszystkich sukcesów naszej kontrofensywy przeciwko rosyjskim wojskom; postępujemy w ten sposób, żeby chronić żołnierzy - oznajmił minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Financial Times".

W ocenie przedstawiciela władz w Kijowie rozbieżności pomiędzy doniesieniami o ukraińskich zdobyczach terytorialnych i stanem faktycznym wynikają też z działań wroga. Jak podkreślił Reznikow, Rosjanie czasami nie informują przełożonych o utracie pozycji na froncie w obawie przed ich reakcją.

Większość naszych rezerw, w tym brygady wyszkolone na Zachodzie i wyposażone w nowoczesne czołgi i pojazdy opancerzone przekazane przez kraje NATO, nie wzięła jeszcze udziału w kontrofensywie. Najważniejsze przed nami. Przyjdzie czas, że wszyscy zobaczą to, co mają zobaczyć - zapowiedział minister.

08:45

Litwa kupi dla Ukrainy dwa systemy obrony powietrznej NASAMS - poinformował prezydent Gitanas Nauseda, który w środę przebywa w Kijowie. Litwa umowę o zakupie systemów podpisała w środę z norweską firmą Kongsberg.

"To bardzo dobry znak, że nawet w takich okolicznościach, gdy spichlerze są puste, wciąż znajdujemy możliwości, aby spróbować pomóc naszym przyjaciołom, pomóc nie słowami, ale czynami" - powiedział Nauseda.

"Jadę na Ukrainę z dobrymi wiadomościami, które będę mógł wreszcie przekazać mojemu przyjacielowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy" - dodał litewski prezydent.

08:29

Obywatele Nepalu są rekrutowani do rosyjskiej armii, w tym na wojnę z Ukrainą; odsetek obcokrajowców służących w siłach zbrojnych Rosji zwiększa się, ponieważ Kreml wprowadził dla takich osób uproszczony tryb nabywania rosyjskiego obywatelstwa - powiadomił serwis Defense Post za analizą portalu śledczego Bellingcat.

W ostatnim czasie w mediach i platformach społecznościowych typu Youtube, TikTok i Telegram pojawiły się nagrania przedstawiające Nepalczyków, którzy przechodzą szkolenia wojskowe na terytorium Rosji i Białorusi. Według Bellingcat te ćwiczenia zostały zorganizowane w pobliżu Moskwy, a także w białoruskim mieście Baranowicze, około 150-200 km od granicy z Polską.

08:29

We wtorek z Ukrainy do Polski przyjechało 28,4 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 28,3 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 13,051 mln wjazdów do Polski i 11,206 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:07

Szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn miał wsparcie rosyjskich generałów, którzy wiedzieli o jego buntowniczych planach. Jednym z pomagierów miał być Siergiej Surowikin, dowódca wojsk rosyjskich w Syrii i Ukrainie - podaje "New York Times".

08:00

Alaksandr Łukaszenka chce zapewne wykorzystać zbrojną najemniczą Grupę Wagnera, by zwiększyć swoje pole manewru wobec starań Kremla o wchłonięcie jego kraju - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Odnosząc się do wtorkowego wystąpienia Łukaszenki, w którym ten szczegółowo opisał swoją rolę w zażegnaniu kryzysu między właścicielem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem a Władimirem Putinem, ISW pisze, że jeśli jego słowa są prawdą, to świadczą o sprawności politycznej Łukaszenki i zdolności do wywierania przezeń wpływu na najwyższe eszelony rosyjskiej władzy.

"Szczegółowy wywód Łukaszenki wskazuje, że z powodzeniem odegrał on rolę mediatora w kryzysie wewnątrz najbliższego kręgu Putina, czego ten nie był w stanie zrobić" - pisze ISW.

7:24

Oswobodzenie kilku miejscowości spod rosyjskiej okupacji "nie było głównym wydarzeniem" podjętej przez Kijów kontrofensywy - stwierdził Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy w rozmowie z "Financial Times".

"Kiedy to się stanie, wszyscy to zobaczycie..." - zapewnił odnosząc się do celów ukraińskiego uderzenia. W ten sposób skomentował doniesienia mediów o powolnych postępach ataku sił zbrojnych Ukrainy prowadzonego przez ufortyfikowane rosyjskie pozycje. Główne rezerwy wojsk ukraińskich, w tym większość brygad niedawno wyszkolone na Zachodzie i wyposażonych w nowoczesne czołgi i pojazdy opancerzone, nie zostały jeszcze wykorzystane w operacji - stwierdził Reznikow.

7:12

Generał Siergiej Surowikin, zastępca dowódcy rosyjskich operacji wojskowych na Ukrainie, prawdopodobnie wiedział z wyprzedzeniem, że szef najemników Jewgienij Prigożyn planuje bunt - podał we wtorek "New York Times"

Gazeta zacytowała amerykańskich urzędników mających dostęp do danych wywiadowczych USA w tej sprawie.

7:06

Wśród zabitych w Kramatorsku jest troje dzieci w wieku 12, 15 i 17 lat - podają źródła.