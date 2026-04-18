"W nocy obrona przeciwlotnicza zniszczyła 27 wrogich bezzałogowców" - napisał na Telegramie gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko, który potwierdził wybuch pożaru w rejonie portu w Wysocku. Według przedstawionych przez niego informacji atak nie spowodował ofiar w ludziach.

W Wysocku, nieopodal Wyborga, znajdują się magazyn paliw należący do koncernu paliwowego Łukoil oraz instalacje pozwalające na załadunek tankowców. Dokładne skutki nalotu i rozmiar zniszczeń nie są jak na razie znane.



