Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. Na terenie zakładu wybuchł pożar - poinformował portal Ukrainska Prawda. Analogiczna sytuacja miała miejsce w porcie w Wysocku na rosyjskim wybrzeżu Bałtyku po ataku ukraińskich bezzałogowców.
Materiały publikowane na Telegramie przez mieszkańców okolic rafinerii w Nowokujbyszewsku ukazują przeloty bezzałogowców oraz pożar, jaki wybuchł na terenie przedsiębiorstwa po nalotach dronów. Lokalne władze dotychczas nie skomentowały ataku, nie ma także informacji o ofiarach.