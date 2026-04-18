Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. Na terenie zakładu wybuchł pożar - poinformował portal Ukrainska Prawda. Analogiczna sytuacja miała miejsce w porcie w Wysocku na rosyjskim wybrzeżu Bałtyku po ataku ukraińskich bezzałogowców.

Materiały publikowane na Telegramie przez mieszkańców okolic rafinerii w Nowokujbyszewsku ukazują przeloty bezzałogowców oraz pożar, jaki wybuchł na terenie przedsiębiorstwa po nalotach dronów. Lokalne władze dotychczas nie skomentowały ataku, nie ma także informacji o ofiarach.

Rafineria w Nowokujbyszewsku jest największym tego typu zakładem należącym do samarskiej grupy rosyjskiego państwowego koncernu naftowego Rosnieft. Jej zdolność produkcyjna ma pozwalać na przetwarzanie ponad 8,8 mln ton ropy rocznie, w tym na potrzeby rosyjskiej armii.

"W nocy obrona przeciwlotnicza zniszczyła 27 wrogich bezzałogowców" - napisał na Telegramie gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko, który potwierdził wybuch pożaru w rejonie portu w Wysocku. Według przedstawionych przez niego informacji atak nie spowodował ofiar w ludziach.

W Wysocku, nieopodal Wyborga, znajdują się magazyn paliw należący do koncernu paliwowego Łukoil oraz instalacje pozwalające na załadunek tankowców. Dokładne skutki nalotu i rozmiar zniszczeń nie są jak na razie znane.

Zobacz również:

"W przygranicznych obszarach Białorusi trwają prace nad budową dróg w kierunku Ukrainy"