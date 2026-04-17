Szczególne obawy dotyczą rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot (zdj. ilustracyjne)

Stany Zjednoczone ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami w dostawach systemów uzbrojenia do Europy z powodu wyczerpywania się własnych zapasów.

Powodem są intensywne działania wojenne z Iranem, które uszczupliły amerykańskie zasoby broni.

Informacje potwierdziła agencja Reutera, powołując się na trzy niezależne źródła.

Opóźnienia w dostawach broni USA dla Europy

Według doniesień agencji Reutera, przedstawiciele USA poinformowali europejskich sojuszników o możliwych opóźnieniach w dostawach kluczowych systemów uzbrojenia. Sprawa dotyczy przede wszystkim państw bałtyckich i skandynawskich, jednak szczegóły dotyczące konkretnych krajów oraz rodzajów uzbrojenia nie zostały ujawnione.

Źródła Reutera podkreślają, że problem dotyczy zarówno zakontraktowanych, jak i jeszcze niesfinalizowanych transakcji w ramach programu Foreign Military Sales.

Oficjalnego komentarza Białego Domu brak

Administracja prezydenta Donalda Trumpa nie odniosła się oficjalnie do tych doniesień. Jednak już wcześniej pojawiały się sygnały, że USA mogą przekierować broń zamówioną przez państwa NATO na własne potrzeby, zwłaszcza w kontekście wojny z Iranem. Sekretarz stanu Marco Rubio przyznał pod koniec marca, że taka sytuacja może mieć miejsce, choć - jak zaznaczył - do tej pory nie doszło do przekierowania żadnych dostaw.

Rubio podkreślił, że w przypadku pilnych potrzeb wojskowych Stanów Zjednoczonych, to właśnie amerykańskie interesy będą traktowane priorytetowo. Dotyczy to zwłaszcza broni sprzedawanej w ramach tzw. Priority Ukraine Requirements List (PURL), gdzie decyzje o ewentualnym wstrzymaniu dostaw będą podejmowane w zależności od sytuacji.

Systemy Patriot na wagę złota

Szczególne obawy dotyczą rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Ich zapasy w USA zostały znacznie uszczuplone w wyniku irańskich ostrzałów zarówno na państwa regionu, jak i na amerykańskie siły stacjonujące na Bliskim Wschodzie. To właśnie te systemy są kluczowe dla bezpieczeństwa zarówno Ukrainy, jak i krajów Europy Północnej.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otwarcie wyraził swoje zaniepokojenie możliwymi opóźnieniami w dostawach, zwłaszcza systemów Patriot. Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół - podkreślił Zełenski.