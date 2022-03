500 plus dla ukraińskich rodzin i otwarcie rynku pracy dla Ukraińców zapowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak mówi minister Marlena Maląg potrzebna będzie jednak do tego specustawa.

Ukraińscy uchodźcy czekają na transport na dworcu Lwów Główny / Vitaliy Hrabar / PAP

"Będzie określona krótka ścieżka. Osoba, która przekroczyła granicę od 24 lutego będzie miała tak zwaną pieczątkę, która uprawnia do legalnego pobytu w Polsce. I będzie taka osoba miała prawo także do korzystania ze świadczeń" - tłumaczy minister Marlena Maląg.



Jak zaznacza: bardzo ważne jest wsparcie w czasie wojny obywateli Ukrainy.



"Otwarcie rynku pracy dla Ukraińców, specjalna infolinia, centralna baza ofert pracy i aplikacja ePraca w języku ukraińskim to pomoc przygotowana przez resort rodziny" - podkreśliła szefowa MRiPS. ZUS przygotowuje zmiany przepisów, które pozwolą na "długofalowe wsparcie" obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski.



"Wsparcie, które przygotowujemy, które znajdzie się też w specustawie jest związane z zabezpieczeniem, przede wszystkim z otwarciem rynku pracy" - poinformowała Marlena Maląg.



RZĄDOWA STRONA ZE SZCZEGÓŁAMI POMOCY DLA UKRAIŃCÓW W POLSCE

Jednocześnie - jak mówiła minister- działa wiele form wsparcia, z których obywatele Ukrainy mogą już skorzystać poprzez kanały komunikacyjne. To m.in. infolinia 19- 524, centralna baza ofert Pracy (oferty.praca.gov.pl) i aplikacja mobilna ePraca w języku ukraińskim.



"Wszystkie te informacje znajdują się w jednym miejscu: na stronie www.pomagamukrainie.gov.pl, by obywatel Ukrainy mógł kompleksowo skorzystać z informacji" - tłumaczyła minister.



MSWiA: Udzielamy schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone, bez względu na jej narodowość

Nasz kraj udziela schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone - bez względu na jej narodowość; dominującą grupą uchodźców w Polsce są obywatele Ukrainy, ale wśród osób odprawianych przez Straż Graniczną są też obywatele USA, Nigerii, Indii, Gruzji i innych państw - przekazało we wtorek MSWiA.



Wtorek jest szóstym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Do Polski wjechało do tej pory prawie 380 tys. osób z tego kraju, w tym tylko w poniedziałek - ponad 100 tys.



We wtorkowym komunikacie resort spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że do Polski wpuszczane są "wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym".



"Nasz kraj udziela schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone - bez względu na jej narodowość. Dominującą grupą uchodźców w Polsce są obywatele Ukrainy, ale wśród osób odprawianych przez Straż Graniczną znajdują się też obywatele USA, Nigerii, Indii, Gruzji i innych państw" - czytamy w oświadczeniu.



MSWiA podkreśliło, że wszystkie osoby wpuszczane do Polski są weryfikowane przez Straż Graniczną. "Wobec tych, w stosunku do których są wątpliwości, np. nie posiadają dokumentów, funkcjonariusze Straży Granicznej stosują odpowiednie procedury sprawdzające" - dodano.



Ministerstwo zapewniło, że "żadna osoba, która otrzymała schronienie w Polsce, nie zostanie odesłana do państwa ogarniętego wojną".