Anonymous ruszył w sieci z nową akcją, która ma uświadomić Rosjanom, co robi Putin na Ukrainie. Rosjanie zdani są jedynie na kremlowską propagandę w mediach. Karmieni są informacjami, że na Ukrainie rządzą naziści, a Rosjanie są tam po to, żeby przywrócić Ukraińcom wolność.

Anonymous rusza z kolejną akcją / Marko Lukunic/PIXSELL / PAP/EPA

Na czym polega akcja Anonymousa?



Jak czytamy na Twitterze, jest związana z funkcją, która dostępna jest w Google Maps. Chodzi o recenzowanie firm czy restauracji.

Każdy może wybrać dowolną placówkę w Rosji i zamiast recenzować np. obiad, napisać komentarz, który uświadomi Rosjanom, co się dzieje na Ukrainie.

Podsumowując. Należy wejść na Google Maps. Wyszukać w Rosji restaurację. Ocenić ją np. z takim komentarzem: "The food was great! Unfortunately, Putin spoiled our appetites by invading Ukraine. Stand up to your dictator, stop killing innocent people! Your government is lying to you. Get up!"

"Jedzenie było przepyszne! Niestety Putin popsuł nam apetyty, najeżdżając Ukrainę. Sprzeciw się swojemu dyktatorowi, przestań uczestniczyć w zabijaniu niewinnych ludzi! Twój rząd cię okłamuje. Działaj!"- podpowiadają Anonymous.

My przygotowaliśmy dla Was inny komentarz. Skopiujcie go i wklejcie. The Russian invasion on Ukraine continues. Innocent people die, including many civilians and children. Vladimir Putin has launched a barbaric attack on a sovereign nation. The Russian media are lying and spreading the official Kremlin’s propaganda.



"Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Giną niewinni ludzie, dzieci i cywile. Władimir Putin najechał suwerenny kraj. Rosyjskie media kłamią i powielają propagandę"



Anonymous atakują rosyjskie władze. Opublikowali numery telefonów

Cyberwojnę Federacji Rosyjskiej już w pierwszym dniu inwazji na Ukrainę wypowiedział kolektyw Anonymous. Wśród celów ataków znalazły się m.in. oficjalne strony rosyjskich władz, a także witryna reżimowej telewizji Russia Today.

Kolektyw miał też włamać się do systemów komunikacji rosyjskich wojsk.

Wideo youtube