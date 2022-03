Rosyjscy żołnierze skonfiskowali pomoc humanitarną, a następnie przez dobę przetrzymywali sześć osób z konwoju, który zmierzał do Wołczańska - przekazał szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow. Mieszkańcy położonego na południu Ukrainy Chersonia wyszli na ulice, protestując przeciwko rosyjskiej okupacji. Rosjanie użyli gazu łzawiącego, by rozproszyć demonstrantów. Kobiety i dzieci z okupowanych obwodów donieckiego i ługańskiego są przymusowo wywożone do Rosji. Przed wyjazdem odbiera się im dokumenty i telefony - poinformowała Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa. Jak dodała, te osoby trafiają do obozów przy granicy, a później są przesiedlane. Władze Holandii zamroziły aktywa o wartości 392 mln euro, które należą do rosyjskich podmiotów. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Mężczyzna przy ruinach ostrzelanego budynku w Charkowie / VASYL ZHLOBSKY / PAP/EPA Pierwszą część naszej relacji z wydarzeń dzisiejszego dnia znajdziecie tutaj 15:54 Hakerzy z kolektywu Anonymous włamali się do drukarek tysięcy rosyjskich użytkowników. Za pośrednictwem urządzeń przesłali Rosjanom komunikat o kłamstwach putinowskiej propagandy wraz z instrukcjami, jak się przed nią bronić poprzez instalację specjalnego oprogramowania. Zobacz również: Atak Anonymous. Hakerzy włamali się do drukarek tysięcy Rosjan 15:53 25 chorych onkologicznie dzieci z Ukrainy poleciało z rodzicami do Francji na dalsze leczenie - przekazały służby prasowe lotniska Katowice. Z katowickiego lotniska korzystają też m.in. agenda ONZ wysyłająca do Ukrainy wysokoenergetyczną żywność oraz repatrianci z Ukrainy. 15:48 Mural z wizerunkiem braci Kliczko i hasłem "Together we stand" można oglądać przy trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku. Mural z wizerunkiem braci Kliczko w Gdańsku. / Adam Warżawa / PAP 15:41 Kobiety i dzieci z okupowanych obwodów donieckiego i ługańskiego są przymusowo wywożone do Rosji. Przed wyjazdem odbiera się im dokumenty i telefony - poinformowała Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa. Jak dodała, te osoby trafiają do obozów przy granicy, a później są przesiedlane. RPO Ukrainy alarmuje, że przesiedlani przymusowo ludzie zostają bez środków komunikacji z bliskimi, często bez jedzenia i niezbędnych rzeczy. Na razie nie ma szczegółowych danych dot. liczby deportowanych osób.

Denisowa podała, że podobne korytarze do przymusowej ewakuacji próbowano tworzyć w Charkowie, Czernihowie, Sumach i obwodzie Kijowskim. Jak podkreśliła, takie działanie to porwanie, zbrodnia wojenna i naruszenie Konwencji Genewskiej. "Obywatele Ukrainy, nie ufajcie okupantom! Do ewakuacji wykorzystujcie tylko oficjalnie zatwierdzone korytarze, ogłaszane na stronach ukraińskich władz" - zaapelowała RPO. 15:20 Do rozszerzenia sankcji na Rosję i Białoruś; natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE i zwiększenia dostaw broni dla walczących wezwali szefowie parlamentarnych komisji spraw zagranicznych Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Rumunii i Irlandii. "W Ukrainie rosyjscy agresorzy dokonali ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Najeźdźca liczył na łatwe zwycięstwo, a gdy ono nie nadeszło, wpadł w szał zemsty. Celował w osoby starsze, kobiety i dzieci, naruszając międzynarodowe prawo humanitarne. Sieje śmierć i ogień" - czytamy we wspólnym oświadczeniu, które udostępnił na Twitterze szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Marek Kuchciński.

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zakończyć ukraińską hekatombę. Dlatego prosimy nie tylko o wsparcie moralne Ukrainy w jej wojnie o zachowanie wolności, suwerenności i integralności. Wzywamy państwa członkowskie UE i inne demokratyczne kraje do przyłączenia się do akcji dostarczania broni dla bohaterskich obrońców. Bez systematycznego przekazywania armii ukraińskiej zaawansowanych technologicznie systemów walki elektronicznej, przeciwpancernych, przeciwlotniczych i przeciwrakietowych, bastion broniący Europy upadnie, a wróg stanie u naszych bram" - napisali w oświadczeniu parlamentarzyści. 15:19 Ukraiński dziennikarz Maksym Łewin zaginął na linii frontu w rejonie wyszogrodzkim w obwodzie kijowskim. Nie ma z nim kontaktu od 13 marca - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na wpis na Facebooku znajomego dziennikarza, Markijana Łysejki. "W ciągu ostatnich dni próbowaliśmy za wszelką cenę odnaleźć Łewina. Czas jednak mija, a rezultatów nie ma" - przekazał Łysejko. 15:13 Krakowskie MPK przekaże do Lwowa pięć autobusów. Na Ukrainę nie pojadą puste - będą wypełnione darami. Zobacz również: ​Krakowskie MPK przekaże do Lwowa pięć autobusów 15:11 Od 24 lutego do poznańskich szkół i przedszkoli przyjęto łącznie ponad 3 tys. dzieci z Ukrainy. Do szkół podstawowych trafiło 2276 uczniów, do szkół ponadpodstawowych 239, a do przedszkoli 498 dzieci. 15:08 Mural "Chwała Ukrainie" z wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego można podziwiać na jednym z bloków przy moście Poniatowskiego w Warszawie. Mural "Chwała Ukrainie" z wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na jednym z bloków przy moście Poniatowskiego w Warszawie / Albert Zawada / PAP 15:05 Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjską rakietę Iskander nad obwodem winnickim w centralnej części kraju - poinformowały władze tego regionu.



Szef władz obwodowych Serhij Borzow opublikował na Facebooku zdjęcie fragmentu zestrzelonej rakiety, która upadła najprawdopodobniej na pole. 14:57 Władze Kijowa ostrzegają mieszkańców przed osobami, które oferują ludziom wstawianie wybitych po eksplozjach okien. Udało się złapać jedną z takich grup, która - jak się okazało - wypytywała lokatorów uszkodzonych budynków o rozmiary strat, stopień zniszczeń i kierunki, z których uderzają pociski. Zebrane dane przekazywali następnie Rosjanom. 14:53 Rząd Włoch wyasygnował ponad pół miliarda euro na przyjęcie uchodźców wojennych z Ukrainy i pomoc dla nich. Kwota ta została zapisana w dekrecie opublikowanym we wtorek w Dzienniku Ustaw. 348 milionów euro zostanie w tym roku przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu uchodźców, przyjmowanych przez organizacje, stowarzyszenia, instytucje kościelne i rodziny. 7,5 miliona euro otrzyma resort spraw wewnętrznych na ośrodki pobytu, w których również będą przybyli do Włoch Ukraińcy. 152 miliony euro trafią do regionów na zapewnienie uchodźcom opieki medycznej. 14:45 Brak sukcesów w lądowej fazie operacji spowodował, że siły rosyjskie kontynuują aktywne rakietowo-bombowe uderzenia w ważne obiekty infrastruktury wojskowej i cywilnej - stwierdził Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie wykorzystują lotnictwo operacyjno-taktyczne, broń rakietową wysokiej precyzji i pociski niekierowane - czytamy w komunikacie. 14:40 Na Litwie możemy przyjąć około 30 tys. ukraińskich dzieci do szkół ogólnokształcących i 4 tys. do przedszkoli - poinformowała Jurgita Sziugżdiniene, minister edukacji, nauki i sportu. Według danych resortu oświaty Litwy, w kraju zarejestrowało się już ponad 700 nauczycieli z Ukrainy, głównie języka angielskiego i ukraińskiego. 14:31 Delegacja Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex wraz z jej dyr. wykonawczym Fabricem Leggerim odwiedziła podkarpacki odcinek polsko-ukraińskiej granicy. Towarzyszyli im zastępca komendanta głównego straży granicznej gen. bryg. Grzegorz Niemiec oraz szef Bieszczadzkiego Oddziału straży granicznej gen. bryg. Andrzej Popko.



Na przejściu granicznym w Korczowej wizytujących zapoznano z bieżącą sytuacją na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą. 14:28 W przechwyconej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy rozmowie rosyjski żołnierz stacjonujący w okolicy Mikołajowa na południu Ukrainy przyznał, że "nawet w Czeczenii nie było tak źle" - podała ukraińska agencja UNIAN. Czwartego dnia wojny generał obiecał nam, że wszystko skończy się za kilka godzin - powiedział Rosjanin. Myśleliśmy, że przejdziemy jak na defiladzie - dodał.

Żołnierz narzekał również na brak namiotów oraz piecyków. Wspomniał, że wraz z kolegami mieszkają w wykopanych przez siebie okopach. 50 proc. z nas ma odmrożenia - powiedział. 14:20 "Bank Pekao jako Agent Rozliczeniowy obsługuje w Polsce transakcje kartami płatniczymi wydanymi m.in. przez banki ukraińskie zarówno w swoich bankomatach, jak i swoich terminalach POS, obecnych m.in. w sieci sklepów Biedronka i Hebe. W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie Bank Pekao zdecydował o zwolnieniu tych transakcji z dodatkowych kosztów przewalutowania. W tym celu dla kart wydanych przez banki ukraińskie wyłączył usługę przewalutowania transakcji (Dynamic Currency Conversion)" - czytamy w komunikacie Banku Pekao. 14:18 Rosyjscy żołnierze skonfiskowali pomoc humanitarną, a następnie przez dobę przetrzymywali sześć osób z konwoju, który zmierzał do Wołczańska - przekazał szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Incydent miał miejsce 20-21 marca. Według Syniehubowa, przejęte samochody poruszały się na trasie korytarza humanitarnego uzgodnionego ze stroną rosyjską. Naszych ludzi zatrzymano w miejscowości Kutuzowka, a następnie więziono przez dobę w ośrodku wypoczynkowym, aktualnie zajętym przez rosyjskich żołnierzy. Potem wypuszczono sześć osób i kazano im udać się pieszo w kierunku Charkowa - relacjonuje Syniehubow. Rosjanie mieli oskarżyć zatrzymane osoby o próbę dywersji. 14:15 Mieszkańcy położonego na południu Ukrainy Chersonia wyszli na ulice, protestując przeciwko rosyjskiej okupacji. Rosjanie użyli gazu łzawiącego, by rozproszyć demonstrantów - podał portal Ukrainska Prawda. 14:10 Władze Holandii zamroziły aktywa o wartości 392 mln euro, które należą do rosyjskich podmiotów - poinformowała minister finansów Sigrid Kaag. To nie jest koniec - zapewniła.

Holenderskie banki i instytucje finansowe zablokowały aktywa Rosjan, którzy znajdują się na liście sankcji z powodu inwazji na Ukrainę. Zobacz również: Zełenski o Rosjanach: Ich celem jest Europa. Chcą wpłynąć na wasze życie Maciej Nycz