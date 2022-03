Ponad 100 uchodźców z Ukrainy znalazło schronienie u szczecinian, ale mieszkania są nadal bardzo potrzebne - poinformował Urząd Miasta. Jutro rusza przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie uchodźców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szczecinianie otworzyli swoje serca oraz domy, a wielu Ukraińców już znalazło u nich schronienie. Dzięki bazie zakwaterowania prowadzonej przez Urząd Miasta schronienie znalazło już ponad 100 uchodźców.

Jednocześnie cały czas apelujemy do szczecinian, którzy mają możliwość udostępnienia potrzebującym swojego lokum, o zgłaszanie się do Urzędu Miasta. Chodzi przede wszystkim o zakwaterowanie na okres co najmniej kilku miesięcy - podkreślają urzędnicy.

Formularza zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.szczecinukrainie.szczecin.eu. Można zgłaszać się także mailowo: mieszkania@cudzoziemcy.szczecin.eu oraz telefonicznie pod specjalnymi numerami telefonów: 665 112 349; 665 371 121 (numery czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16).

Ci, którzy zaoferowali zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski po 24 lutego, mogą otrzymywać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie.



Wnioski w tej sprawie będą przyjmowane od 23 marca w Agencji Mieszkaniowej Miasta przy al. Wojska Polskiego 55 w Szczecinie. Można je składać osobiście, korespondencyjnie lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

Przyznane świadczenie będzie wypłacane "z dołu", za faktyczny okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale nie dłużej niż za 60 dni. Wniosek rozpatrywany będzie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony.

We wniosku oprócz danych osobowych trzeba także wskazać termin zamieszkania i liczbę przyjętych uchodźców.